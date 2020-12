O surto de infecção apareceu alguns dias após a visita a 5 de Dezembro de São Nicolau, que deu positivo para covid-19 após a sua visita.

Covid-19. 26 idosos morreram num lar na Bélgica depois da passagem de São Nicolau

Vinte e seis residentes morreram de Covid-19 num lar de idosos na Bélgica depois de passagem pelas instalações de um homem disfarçado de São Nicolau, que não sabia que estava contaminado. A casa de repouso Hemelrijck em Mol, na província de Antuérpia, que albergava 169 residentes no início do mês, tem actualmente 85 casos positivos de covid-19 entre os residentes e 40 do pessoal, disse uma fonte do pessoal da casa de repouso à AFP.

O surto de infecção apareceu alguns dias após a visita a 5 de Dezembro de São Nicolau, que deu positivo para covid-19 após a sua visita. O virologista Marc Van Ranst, um dos peritos belgas que se distinguiu durante a pandemia, tinha indicado a 25 de Dezembro que a maioria das pessoas infectadas no lar de idosos tinha sido infectada "pela mesma fonte". Um porta-voz da Agência Flamenga de Cuidados e Saúde, Joris Moonens, disse que não havia "nenhuma certeza" de que São Nicolau era a fonte da infecção. Até à data, não foram recebidas quaisquer queixas por parte da agência e não foram efectuadas quaisquer investigações. Será nomeado um "gestor de crise" para apoiar a gestão do estabelecimento "nestes tempos difíceis", a fim de tomar medidas para apoiar o pessoal e comunicar melhor com as famílias dos residentes, disse o porta-voz da agência flamenga.

