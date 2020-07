O primeiro-ministro português e a chanceler alemã fazem anos esta sexta-feira e apesar de estarem em trabalho não deixaram de assinalar o dia.

Costa e Merkel celebram aniversário no Conselho Europeu e trocam presentes

A pandemia e as medidas económicas excecionais que a União Europeia discute esta sexta-feira, 17 de julho, no Conselho Europeu levaram a que o primeiro-ministro português e a chanceler alemã celebrassem os seus aniversários num contexto diferente do habitual.

Ambos participantes na reunião, representando os respetivos países, António Costa, que cumpre hoje 59 anos, e Angela Merkel, 66, trocaram presentes.

O primeiro-ministro português ofereceu à sua homóloga uma edição em alemão do livro 'Ensaio Sobre a Cegueira', de José Saramago, e em troca recebeu, das mãos da chanceler, uma "reprodução (facsimile) de um mapa de Goa do século XVII e um catálogo de uma exposição sobre marinheiros portugueses (do German Historical Museum)”, como testemunharam os correspondentes da correspondentes dos canais portugueses, SIC e TVI, em Bruxelas.

António Costa levou ainda máscaras de proteção contra a covid-19 confecionadas em Portugal e personalizadas para oferecer aos líderes da União Europeia, naquela que é a primeira cimeira presencial em Bruxelas desde que a pandemia atingiu a Europa.



