Dois camiões com ajuda internacional dos governos brasileiro e norte-americano ainda se encontram do lado brasileiro da fronteira com a Venezuela, em Pacaraima, testemunhou a agência Lusa, contrariando o anúncio prévio de Juan Guaidó, de que o primeiro camião tinha entrado na Venezuela.

Mundo 4 2 min.

Correspondente da Lusa desmente Guaidó: Camiões com ajuda ainda não entraram na Venezuela

Nicolas Maduro encara a entrada desta ajuda humanitária como o início de uma intervenção militar por parte dos norte-americanos.

Dois camiões com ajuda internacional dos governos brasileiro e norte-americano ainda se encontram do lado brasileiro da fronteira com a Venezuela, em Pacaraima, testemunhou a agência Lusa, contrariando o anúncio de Juan Guaidó, de que o primeiro camião tinha entrado na Venezuela.

O Presidente interino venezuelano, Juan Guaidó, anunciou hoje através da rede social Twitter que o primeiro camião, de dois, com ajuda humanitária proveniente do Brasil entrou na Venezuela.

“Anunciamos oficialmente que a primeira remessa de ajuda humanitária já entrou pela nossa fronteira com o Brasil”, escreveu Guaidó na rede social.

¡Atención Venezuela!



Anunciamos que los camiones de la ayuda humanitaria provenientes de Colombia ya están en territorio venezolano.



El régimen usurpador está impidiendo su paso.



No podrán con nuestra decisión irreversible de vivir en libertad.



#23FAvalanchaHumanitaria pic.twitter.com/PBFJnRnaJm — Juan Guaidó (@jguaido) 23 February 2019

Mais tarde, e em declarações à Agência Lusa, a deputada da oposição venezuelana Yuretzi Idrogo precisou: "Estamos aguardando para passar a ajuda humanitária. O povo precisa. Os venezuelanos estão precisando disso hoje", disse à Lusa.

Dezenas de venezuelanos aguardam na fronteira do Brasil com a Venezuela, à volta de dois camiões com bens alimentares e 'kits' de material médico e medicamentos.

Segundo a deputada Yuretzi Idrogo, os populares estão na linha divisória da fronteira a aguardar indicações de uma comissão de deputados que estão em Santa Elena Uairen a negociar com as autoridades venezuelanas a entrada dos camiões.

"Há pelo menos quatro bloqueios militares em Santa Elena e estamos a protestar aqui para passar com a ajuda", acrescentou.

Foto: AFP

A deputada também disse que os venezuelanos que cercam os dois camiões protestam contra os ataques ocorridos na sexta-feira, quando indígenas da tribo Pemon, que vivem perto da fronteira, se envolveram em confrontos com militares venezuelanos.

Dos confrontos resultaram dois mortos e 15 feridos, todos com ferimentos de balas.

As vítimas faziam parte de uma comunidade indígena que defende a entrada de ajuda humanitária em território venezuelano.

Enquanto a deputada falava à Lusa era possível observar-se pelo menos 10 soldados venezuelanos a vigiar para tentar impedir a entrada na Venezuela a partir de áreas adjacentes à linha de fronteira, através de caminhos paralelos que existem na região e são usados por venezuelanos que tentam atravessar a fronteira, que foi encerrada sexta-feira por ordens do Presidente contestado Nicolás Maduro.

4 Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP

O Presidente interino venezuelano, Juan Guaidó, assistiu hoje, na fronteira com a Colômbia, à partida simbólica de camiões com ajuda humanitária para a Venezuela.

“A ajuda humanitária vai a caminho da Venezuela”, afirmou Guiadó na fronteira em Cúcuta, Colômbia, cerca das 16h35 no Luxmeburgo no Luxemburgo (11h35 na Venezuela), minutos antes de subir a um camião com ajuda, numa cerimónia transmitida em direto pelas televisões.

Ao lado de Guaidó, estava o Presidente colombiano, Ivan Duque, que antes formalizou a entrega dos camiões com a ajuda humanitária.

Hoje é a data limite anunciada pelo autoproclamado Presidente interino venezuelano, Juan Guaidó, para a entrada no país da ajuda humanitária reunida para a Venezuela.

Juan Guaidó, opositor de Maduro e reconhecido por mais de 50 países como Presidente interino do país, prometeu introduzir essa ajuda humanitária na Venezuela neste dia, numa operação para a qual estão mobilizados milhares de cidadãos.