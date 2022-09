"Segundo a versão preliminar da investigação, as vítimas foram mortas pelos militares russos durante a ocupação da aldeia" de Zaliznychne.

Guerra na Ucrânia

Corpos de civis com "vestígios de tortura" encontrados em aldeia de Kharkiv

Quatro corpos de civis mortos foram encontrados com "vestígios de tortura" na aldeia de Zaliznychne, na região de Kharkiv, recentemente recuperados por Kiev das forças russas, revelou esta segunda-feira o Ministério Público ucraniano.

Os quatro corpos foram encontrados no domingo e "apresentavam vestígios de tortura", disse. "Três deles foram enterrados no território de propriedades familiares, outro foi enterrado no território da fábrica de asfalto em frente à estação ferroviária", precisou no Facebook.

"Segundo a versão preliminar da investigação, as vítimas foram mortas pelos militares russos durante a ocupação da aldeia", informou o Ministério Público ucraniano.

De acordo com o Ministério Público, foram os residentes que "abordaram as forças de segurança e relataram que os militares russos tinham morto os seus concidadãos", depois de a aldeia ter voltado ao controlo ucraniano na semana passada.

Amnistia apela à "recolha de provas" de crimes de guerra

A Amnistia Internacional apelou na segunda-feira às autoridades ucranianas para "darem prioridade à recolha de provas" de alegados crimes de guerra nos territórios recentemente retomados das forças russas.

"A recolha dessas provas é extremamente dispendiosa em termos de recursos, pelo que apelamos à comunidade internacional a apoiar os esforços da Ucrânia", afirmou a organização em comunicado.

A Ucrânia anunciou ganhos territoriais significativos nos últimos dias na região de Kharkiv, que faz fronteira com a Rússia no nordeste do país e tem estado parcialmente sob ocupação russa desde o início da guerra.

Numa outra aldeia da região, Hrakove, onde os jornalistas da AFP viram a destruição que reflete a violência dos combates, o Ministério Público também disse ter descoberto os corpos de dois civis, com sinais de tortura e buracos de bala na parte de trás das suas cabeças.

As forças russas foram acusadas de múltiplos abusos durante a sua ocupação dos subúrbios de Kiev, nomeadamente em Bucha, de onde se retiraram no final de março.

Moscovo negou qualquer crime e assegura que se trata de informação falsa.

