Corpo encontrado após colapso de dois edifícios em Lille

Segundo os primeiros elementos da investigação, a pessoa desaparecida é um psiquiatra de 45 anos.

As operações de salvamento terminaram nas primeiras horas da manhã deste domingo, após um corpo ter sido descoberto nos escombros de dois edifícios que ruíram no sábado de manhã no centro de Lille, provavelmente o de um médico que tinha sido procurado durante várias horas.

O corpo não foi formalmente identificado, mas "há muita convergência de que se trata da pessoa que procurávamos desde (sábado) ao meio-dia", disse o comandante das operações de resgate, Stéphane Beauventre, durante a noite.

As habitações foram evacuadas durante a noite como medida de precaução graças ao alerta de um residente que estava a regressar a casa às 3 horas da manhã. Os bombeiros estão à procura de um médico desaparecido.

Segundo os primeiros elementos da investigação, a pessoa desaparecida é um psiquiatra de 45 anos, que tinha deixado Calais para ir a Reims e que tinha uma casa emprestada por amigos para passar a noite em Lille, disse à AFP a procuradora da República de Lille, Carole Etienne.

O corpo foi "levado para o instituto forense" para identificação, acrescentou.

A investigação aberta no sábado por "ter sido colocada em perigo a vida de outros" foi alargada para incluir "homicídio involuntário", disse Etienne. O objetivo da investigação é "determinar a responsabilidade pelo estado do edifício", em particular "o conhecimento que os proprietários possam ter tido".

"Escapei da minha própria morte "

Segundo a presidente da câmara socialista de Lille, Martine Aubry, os peritos estavam a verificar no domingo de manhã "com a cidade para certificar a sua estabilidade e segurança".

Aubry também expressou a sua "grande tristeza" no Twitter depois de o corpo ter sido encontrado nos escombros.

A vítima foi encontrada por volta da 1h30 após horas de busca na enorme pilha de metal e tijolos na rue Pierre-Mauroy, a um passo da Grand Place, pela luz de imponentes holofotes. A busca mobilizou 80 bombeiros e mais de 40 máquinas.

"As operações de salvamento terminaram", disse a brigada de bombeiros Nord no Twitter, fazendo um balanço final de uma pessoa morta e uma pessoa resgatada.



O número de mortos poderia ter sido muito superior se um residente não tivesse alertado a polícia municipal e os bombeiros na sexta-feira à noite, permitindo a retirada de uma dúzia de habitantes, depois de ter notado "que o edifício se tinha deslocado" e que um muro estava a ser aberto.

"Ainda tenho dificuldade em perceber que, como resultado, escapei da minha própria morte, da dos meus amigos, e da de estranhos que possam ter passado, porque a Rua Pierre-Mauroy está sempre muito ocupada", disse o jovem Thibault Lemay, que rapidamente alertou os serviços de emergência, à Europa 1.

"Agora percebo a sorte que tivemos "

Os dois edifícios de três andares, um dos quais estava em construção, desmoronaram-se por volta das 9h15 de sábado na rua comercial do centro da cidade.

Vários políticos tinham inicialmente indicado que não havia "à partida" baixas, antes dos bombeiros anunciarem que estavam à procura do médico, cujo carro estava estacionado no local, que não tinha aparecido para as suas consultas e cujo telefone estava "a tocar" na área.

De acordo com o ministro da Habitação, Olivier Klein, que visitará Lille na segunda-feira, o edifício não era "insalubre".

"Ainda não estava a dormir quando os bombeiros começaram a bater às portas, mas pensei que eram pessoas de festas e fiquei na cama", disse à AFP outro residente, Benjamin Lopard, 35 anos, à AFP.

"Quando a polícia chegou, percebi que era grave", continuou o jovem, que saiu por volta das 5h30 da manhã com os seus papéis, computador e uma muda de roupa. "Agora percebo a sorte que tivemos", diz. Sem esta evacuação "estaríamos todos em caixas de madeira".

O ministro do Interior, Gérald Darmanin, agradeceu no Twitter "ao estudante que, ontem à noite, deu o alerta".

