Coronavirus. Português recusa-se a sair da cidade do vírus para proteger atleta brasileira

Paula SANTOS FERREIRA O agente de futebol Jaime Catão não vai regressar a Portugal para não deixar a futebolista Millene sozinha em Wuhan. Como é brasileira não pode voltar para o seu país. Veja o video da cidade.

Há mais de uma semana que o empresário português de futebol, Jaime Catão e a futebolista profissional brasileira, Millene, de 25 anos não saem de casa, no arranha céus de 30 andares, em Wuhan, a cidade onde apareceu o primeiro caso do coronavírus. São essas as ordens do governo chinês.



Os bens alimentares foram-lhe levados por um funcionário do clube de futebol da primeira divisão, o Wuhan Xinjiyuan, que contratou a avançada Millene, que reside em Belo Horizonte, Brasil.

O número de mortos na China devido ao vírus de Wuhan subiu para 213 e o número de infetados para 9.692, informou esta manhã de sexta-feira o governo deste país.

“Saímos uns minutos para comprar água num mercado ao pé de casa e quando voltámos tínhamos o segurança do prédio à entrada com um aparelho a medir-nos a temperatura corporal. Estava normal e pudemos subir para casa”, contou ao Contacto Jaime Catão, por telefone. Com Jaime e Millene está também a prima da atleta, Ariane Chama, de 29 anos, que foi viver com a futebolista para a China.



A "cabeça num turbilhão"

Nunca mais saíram de casa desde então e não sabem quando voltam a sair. O empresário poderia ser um dos portugueses prestes a regressar a Portugal – um retorno previsto para hoje, mas que foi adiado – só que decidiu continuar no “inferno” naquela cidade e não voltar para já ao seu país.

“Não me sentia bem deixando cá a Millene e a Ariane sozinhas. Tenho de estar cá com elas até a sua situação se resolver e elas poderem sair também”, diz Jaime Catão, confessando ter a “cabeça num turbilhão” com tudo o que se tem passado.

“Desde 2006 que vivo com uma cidadã de nacionalidade brasileira e se acontecesse com ela, não gostaria que a deixassem sozinha numa cidade que ela mal conhecesse, isolada e sem poder fazer nada”, explicou.

“Esta cidade já não tem condições nenhumas”, desabafa. Os 11 milhões de habitantes que ali vivem e a vida frenética própria de uma metrópole desta dimensão eclipsaram-se.



“Wuhan está completamente vazia”, conta Jaime que enviou ao Contacto um vídeo que fez da sua janela a provar o deserto urbano.

O inferno uma semana depois de chegarem

Se o agente e a sua jogadora brasileira tivessem marcado o voo para Wuhan uma semana mais tarde, não estariam a passar por este tormento. Teriam cancelado a ida para a China.

Jaime Catão e Millene foram apanhados de surpresa no epicentro do coronavírus mal tinham chegado a Wuhan. “Chegámos a 16 de janeiro para Millene fazer os exames e tratar de tudo com o clube”.

A jogadora saiu diretamente da equipa feminina do clube Corinthians, de São Paulo, Brasil para o Wuhan Xinjiyuan. Chegaram a Whuan e estava tudo a correr bem. Millene estava entusiasmada com o novo desafio e com a cidade. Mas “uma semana depois de ter chegado surge o coronavírus” e a vida “tornou-se num inferno”, conta Jaime Catão.

A futebolista nem chegou sequer a entrar em campo com a camisola do seu novo clube de futebol chinês e claro, a época “foi cancelada”.

"Tenho rezado muito"

“No dia em que tudo estoirou eu estava no táxi a caminho do aeroporto para voltar para Portugal quando o exército mandou parar o carro e disse para voltarmos para trás. O clube ainda tentou que eu fosse apanhar o avião a outra cidade, mas já não consegui”. A cidade foi isolada.

Milene, jogadora de futebol, de 25 anos e a prima, de 29 anos, não podem sair da cidade porque o governo brasileiro não tem preparado nenhum resgate dos seus cidadãos residentes em Wuhan.

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, declarou na quarta-feira “não ser oportuno” ir buscar os seus emigrantes ali radicados.

“Estamos cá 32 brasileiros na cidade e temos falado uns com os outros. Queremos ir embora, claro. Queremos que o nosso governo nos ajude”, pede Millene desiludida e ansiosa com toda a situação.

“Só queremos que este pesadelo terrível acabe o mais rápido possível”, diz.

No Brasil, os pais, família e amigo também estão “preocupados comigo, mas digo-lhes que estamos bem, com saúde e que nós vamos resolver a situação e voltar para lá. Tenho rezado muito”, estima Millene. “Eu disse ao Jaime para ele ir para Portugal, mas ele não quis”, conta.

"Temos de manter a calma"

Jaime Catão e Millene já contactaram a Embaixada do Brasil, mas nada feito. Até os funcionários estão a "sofrer e quase choraram" conta o empresário, mas não podem fazer nada sem autorização do governo do Brasil.

O empresário português pediu também ao Ministério dos Negócios Estrangeiros Português se poderia abrir uma exceção e permitir que Millene viajasse para Portugal. “O assessor do ministério diz que registou o email e que o pedido está em curso”, conta o agente de futebol.

Agora Jaime Catão, a atleta e a prima vão continuar a tentar por todos os meios para conseguirem sair do país. Uma luta que não sabem quanto tempo vai demorar.

Jaime Catão que anda a viajar desde novembro por causa dos compromissos profissionais do mercado de inverno, não tem conseguido ir com as suas futebolistas aos seus novos clubes, nomeadamente a Portugal e Espanha. “Ainda agora deveria estar a chegar a Espanha para uma apresentação de uma jogadora, mas estou aqui. Temos de manter a calma”.