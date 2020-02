A chinesa de 50 anos está internada em Paris, mas deve ter alta em breve. Há mais seis doentes hospitalizados no país e outros já tratados.

Mundo 4 2 min.

Coronavirus. Filha da vítima mortal em França também está infetada

A chinesa de 50 anos está internada em Paris, mas deve ter alta em breve. Há mais seis doentes hospitalizados no país e outros já tratados.

Há vários dias que o turista chinês, de 80 anos, que faleceu vítima do coronavírus estava “em estado grave”, contou este sábado a ministra da saúde francesa, Agnès Buzyn, numa conferência de imprensa, citada pelo jornal Le Parisien. O turista foi o primeiro doente a falecer em França e, em toda a Europa.



De acordo com esta governante, o doente tinha desenvolvido uma grave infecção pulmonar pelo novo coronavírus (COVID-19) e o seu estado de saúde “tinha-se deteriorado bastante e muito rapidamente”.

Devido ao estado de saúde deste doente chinês, oriundo da província chinesa de Hubei, onde surgiu o surto da doença, os médicos já tinham estimado que existia “um risco de 70% deste paciente morrer", admitiu ao Le Parisien Yazdan Yazdanpanah, chefe do serviço de doenças infeciosas do hospital Bichat, em Paris.

Última hora. França anuncia primeira morte por coronavirus Esta é também a primeira vítima mortal na Europa. Trata-se de um turista chinês que estava a passar férias no país.

Este médico garantiu que "tudo foi feito para salvar o paciente", mas devido à idade e à gravidade da infeção não foi possível.

Também a filha deste doente, falecido sexta-feira à noite, foi contaminada com o novo coronavírus e está internada no mesmo hospital. Contudo, de acordo com este especialista, o seu estado “não inspira cuidados” e deverá ter alta em breve.

Atuamente, estão internados em França seis doentes infetados com o novo coronavírus mas a sua "condição não inspira qualquer preocupação", assegurou a ministra da saúde.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

4 AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. AFP AFP AFP AFP

Quatro pacientes com alta

"Tivemos onze casos confirmados na França, quatro pacientes tiveram alta, três dos quais anunciados esta semana, um quarto paciente, o médico que estava hospitalizado no Pitié-Salpêtrière, também teve alta [na sexta-feira], portanto, houve quatro doentes tratados e com alta hospitalar", enumerou Agnès Buzyn.

Esta epidemia detetada em dezembro, na província de Hubei, na China, já contaminou mais de 66 mil pessoas e fez mais de 1500 mortos no país onde apareceu. Fora da China já há casos de infeção confirmados em cerca de trinta países. Na sexta-feira foi confirmado um primeiro caso da doença no continente africano.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.