Coronavírus. Reino Unido antecipa 100 mil mortes no país

É um número mais baixo do que o cenário dramático que apontava para uma estimativa de 500 mil mortes mas as autoridades britânicas preparam-se para uma situação extrema.

O governo britânico está a trabalhar num cenário que aponta para uma estimativa de 100 mil mortes devido ao novo coronavírus. De acordo com o Sunday Times, este é o número antecipado por fontes que trabalham diretamente na planificação de medidas contra a epidemia. Ainda assim, trata-se de um valor bem inferior à pior estimativa que apontava para 500 mil mortes, considerando que 80% da população seria infetada. Um valor que supera as 17 mil mortes que a gripe sazonal causou em média nos últimos cinco anos.

"A estimativa de mortes é de cerca de 100 mil. Todos se concentraram na pior das situações, mas é isto que os especialistas realmente acham que vai acontecer", admitiu um funcionário executivo ao jornal britânico, detalhando que "algumas dessas pessoas teriam morrido de outras gripes".

Um membro do gabinete do primeiro-ministro, Boris Johnson, confirmou ao The Times que os especialistas consideram este número "exato". O presidente do Royal College of Physicians britânico, Martin Marshall, advertiu que, na sua opinião, essa projeção reflete um dos piores cenários possíveis. "É muito difícil de determinar. Sabemos que cerca de 17 mil pessoas morrem todos os anos de gripe e por isso entendemos que este tipo de vírus pode ser muito grave. 100 mil é provavelmente o pior cenário, espero", afirmou numa entrevista ao canal Sky News.

O Ministério britânico da Habitação enviou às autoridades locais um guia detalhando o número de mortes para as quais se devem preparar. Embora a soma de todas essas estimativas não tenha sido divulgada, um segundo funcionário disse ao jornal britânico que o total está "na casa dos 100 mil" mortos.

O governo avançou no domingo que está a elaborar uma lei de emergência para lidar com a epidemia que prevê, entre outras medidas, permitir que os cidadãos deixem temporariamente os seus empregos como voluntários no sistema de saúde. Quase 3 milhões de pessoas estão envolvidas em alguma forma de trabalho voluntário no campo da saúde ou da assistência social e o executivo espera "maximizar" o tempo que podem dedicar à luta contra os efeitos da epidemia. Até agora, foram detetadas 209 infecções pelo SRA-CoV-2 no Reino Unido, resultando em duas mortes. O ministro da Saúde, Matt Hancock, informou que 500 novos trabalhadores foram contratados para lidar com o aumento das chamadas para números de emergência de saúde causado pela propagação do vírus.

