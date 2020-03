Fazem-se passar por funcionários de saúde e batem à porta com a desculpa da epidemia do coronavírus para invadir e roubar a casa, avisam as autoridades da cidade belga.

Coronavírus. Polícia de Arlon alerta para falsos agentes que tentam assaltar idosos

Paula SANTOS FERREIRA Fazem-se passar por funcionários de saúde e batem à porta com a desculpa da epidemia do coronavírus para invadir e roubar a casa, avisam as autoridades da cidade belga.

"Pessoas mal-intencionadas batem à porta dos idosos, declarando que estão ali para analisar o seu estado em relação ao coronavírus. Isso é obviamente falso, o seu objetivo é tentar assaltar a casa", alerta a polícia de Arlon no seu site.

As autoridades pedem à população para "estar vigilante" e avisar "os seus familiares idosos para não abrirem a porta a nenhum desconhecido", mesmo que que digam que é funcionário da saúde ou de outra entidade e que necessita de observar o estado de saúde dos idosos no quadro da epidemia do novo coronavírus.

"Ligue para o 101 se estiver perante uma situação que lhe pareça suspeita e não permita que pessoas desconhecidas entrem na sua casa, especialmente se estiver sozinho", avisa a polícia de Arlon.

Este novo "modus operandi" dos assaltantes aproveitando-se da situação atual da pandemia do Covid-19 para assaltar casas de pessoas idosas surgiu primeiro em Espanha, como noticiou o Contacto. Agora, chegou a Arlon, na região Bélgica da Valónia, e muito próximo da fronteira com o Luxemburgo.

Já há mais de 1000 doentes infetados

O número doentes infetados no país já ultrapassou o milhar. De sábado para domingo registaram-se mais 172 casos, elevando-se para 1,058 o número de pesssoas infetadas na Bélgica.

Bélgica fecha quase tudo: comércio e espaços de lazer encerram hoje à meia-noite As escolas fecham segunda-feira, creches continuam a funcionar. As medidas estão em vigor até 3 de abril.

Dos novos casos, 80 são residentes na Flandres, 68 na Valónia e 17 em Bruxelas. Existem mais sete casos dos quais as autoridades de saúde não tinham registo de área de residência.

Na semana passada o governo já tinha imposto o encerramento de quase tudo no país, escolas, comércio e espaços de lazer, entre outros.