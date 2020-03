Decisão foi tomada pelo aumento do risco de transmissão do vírus.

Coronavírus. Parlamento Europeu cancela ida mensal a Estrasburgo

Telma MIGUEL

A sessão plenária que deveria ter lugar na próxima semana em Estrasburgo, na sede do Parlamento Europeu, foi cancelada, “por motivos de força maior”, e por decisão do presidente da instituição. Numa carta enviada a deputados e funcionários, David Maria Sassoli explica que “a situação relacionada com a propagação do Covid-19 evoluiu ao longo dos últimos dias e horas, com novos clusters de infeção confirmados e os números estão a subir em várias regiões daEuropa” e que a viagem para a habitual sessão mensal de uma semana em Estrasburgo “envolveria riscos significativamente mais elevados para deputados e funcionários, bem como para a população local”.

Como medida de segurança, a sessão plenária mensal do Parlamento Europeu deverá ser conduzida em Bruxelas, onde as medidas excecionais de controlo estrito de entrada continuam em curso. Desde terça-feira, têm sido canceladas quase todas as reuniões que envolvem visitas externas, excluindo jornalistas acreditados. As pessoas, fora funcionários e deputados, que entram nos edifícios do Parlamento Europeu, têm que assinar uma declaração de que não viajaram para nenhum dos sítios onde há surtos de Covid-19 nem estiveram em contato com pessoas portadoras da doença. A presença de Greta Thunberg, que foi questionada por deputados europeus, foi declarada excecional por ter sido uma visita expressa do presidente Sassoli.

A decisão de as sessões plenárias serem em na cidade francesa, está inscrita no Tratado da União Europeia. A forma de funcionamento foi incorporada no tratado em 1997. Assim, as sessões plenárias ocorrem em Estrasburgo, na sede oficial; as comissões reúnem-se em Bruxelas e o secretariado no Luxemburgo.