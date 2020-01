Declaração da OMS pressupõe a ativação de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial. Países com menos condições para tratamento de possíveis doentes ditaram decisão. Não há restrições a viagens e trocas comerciais.

Coronavírus. O que significa a emergência global de saúde pública

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou esta quinta-feira, em Genebra, emergência de saúde pública global para o coronavírus, que já matou 170 pessoas na China e fez cerca de oito mil infetados em todo o mundo - a esmagadora maioria no país.

A decisão da OMS é conhecida depois de o Comité de Emergência se ter reunido hoje novamente, para avaliar a situação. Há uma semana a organização considerou prematura a declaração de emergência internacional, mas a rápida propagação do vírus e a facilidade do seu contágio levou a que os especialistas do organismo da ONU se reunissem novamente para um novo balanço.

Do encontro desta quinta-feira saiu a decisão agora conhecida e que pressupõe a ativação de uma série de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.

Para declarar emergência internacional, a OMS considera a existência de três critérios: o facto de se tratar de uma situação extraordinária, o risco de rápida expansão para outros países e a necessidade de resposta internacional coordenada.

Viagens podem continuar, diz OMS

Apesar desta declaração e de várias companhias de transporte internacionais terem suspendido voos para a China e do anúncio de fechos de fronteira, a Organização Mundial de Saúde opõe-se a restrições de viagens.

"A OMS não recomenda a restrição de viagens, as trocas comerciais e os movimentos e opõe-se mesmo a todas as restrições de viagens", afirmou o diretor-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em conferência de imprensa, na sede da organização, em Genebra, Suíça, citado pela AFP.

Segundo o responsável, a "grande preocupação", que motivou a decisão de hoje, "não é um voto de desconfiança em relação à China", mas "a possibilidade de o vírus se propagar a países onde os sistemas de saúde são mais frágeis", como África, que regista menos casos mas já se encontra numa situação mais vulnerável para os combater.

O esclarecimento da OMS surge numa altura em que várias companhias aéreas, como a British Arways ou a Lufthansa, suspenderam ou reduziram os seus voos para a China devido à propagação do novo coronavírus, que pode causar pneumonia viral.

Também a Rússia anunciou hoje a intenção de fechar os mais de quatro mil quilómetros de fronteira com a China e o Cazaquistão ordenou a susapnsão de todas as ligações de transporte com o país.