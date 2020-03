Esta quarta-feira morreram mais 28 pessoas com o novo coronavírus. Os estabelecimentos de ensino italianos encerram a partir de amanhã e durante a primeira quinzena de março.

Coronavírus. Número de mortos em Itália sobe para 107. Todas as escolas e universidades fechadas

Ana TOMÁS

Os número de vítimas mortais na Itália, devido ao novo coronavírus já ultrapassou uma centena. Esta quarta-feira, 4 de março, o boletim diário das autoridades italianas dava conta de mais 28 mortes só hoje, que se somaram aos 79 casos mortais contabilizados até ontem.

Neste momento são 107 as vítimas mortais com o novo coronavírus e 3089 infetados, Há 276 que já estão curadas.

A maioria dos casos se continua a concentrar no norte, em especial na região da Lombardia, onde começou o surto. Esta região, regista 77 mortos, 1820 casos de pessoas infetadas e 250 de pessoas curadas.

No dia em que são conhecidos estes números é também anunciado pelo governo italiano o encerramento de todas as escolas e universidades do país. A medida entra em vigor a partir de amanhã e mantém-se até dia 15 de março.

O objetivo é evitar o contágio no Sul do país, onde os casos encontrados até agora são inferiores aos do Norte.

O ensino será assegurado à distância, através do um site a criar pelo ministério da Educação.

A estas restrições somam-se outras. Os jogos de futebol vão ser todos à porta fechada e as missas permanecem suspensas no norte do país.

As viagens de Estado, como a o presidente da República, Sergio Mattarella, a Moçambique foi adiada. Neste momento, há também um ministro em isolamento, Stefano Patuanelli, do Movimento Cinco Estrelas, responsável pela pasta do Desenvolvimento Económico.

com agências