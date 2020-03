Campeonato Italiano está suspenso temporariamente

Coronavírus. Itália expande quarentena a todo país

Campeonato Italiano está suspenso temporariamente

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, anunciou esta segunda-feira que todo o país foi posto em quarentena.

A Itália está a estender as suas medidas rigorosas de quarentena do coronavírus, que incluem a proibição de reuniões públicas, a todo o país. O primeiro-ministro Giuseppe Conte disse que as pessoas só seriam autorizadas a viajar em emergências profissionais ou familiares. Acrescentando ainda que as medidas, que entram em vigor na terça-feira, são para protecção dos membros mais frágeis da sociedade.



O número de mortos do coronavírus da Itália saltou, esta segunda-feira para 463, mais 97 vítimas em apenas 24 horas, o que levou o primeiro ministro italiano a chamar-lhe "a hora mais negra". É o país mais atingido depois da China, com 9.172 infectados confirmados.



Num discurso difundido na televisão, esta segunda-feira, Giuseppe Conte disse que o melhor para os cidadãos italianos é ficar em casa. Acrescentou ainda que todos os eventos desportivos - incluindo o campeonato de futebol - estão suspensos em todo o país.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.