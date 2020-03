Os estabelecimentos de ensino italianos encerram a partir de amanhã e durante a primeira quinzena de març0

Coronavírus. Itália decidiu fechar todas as escolas e universidades

Lusa Os estabelecimentos de ensino italianos encerram a partir de amanhã e durante a primeira quinzena de març0

O governo italiano decidiu encerrar todas as escolas e universidades do país a partir de amanhã. A medida estará em vigor durante a primeira quinzena de março e foi tomada na reunião do conselho de ministros italiano.Em Itália, desde o inicío da epidemia do Coronavírus, 2.502 contrairam o vírus Covid - 19 e 79 morreram.

O objetivo é evitar o contágio no Sul do país, onde os casos encontrados até agora são inferiores aos do Norte.

A escola será assegurada através de ensino à distância através do um site a criar pelo ministério da Educação.

Neste momento, há um ministro em isolamento (é Stefano Patuanelli, ministro do Desenvolvimento Económico, do Movimento Cinco Estrelas), a viagem do presidente da República, Sergio Mattarella, a Moçambique foi adiada, e os jogos de futebol vão ser todos à porta fechada.