As autoridades iranianas procuram combater um dos piores surtos de coronavirus, depois da China.

Mundo 2 min.

Coronavírus. Irão liberta 70 mil prisioneiros e 27 pessoas morrem envenenadas por desinformação

As autoridades iranianas procuram combater um dos piores surtos de coronavirus, depois da China.

O Irão libertou temporariamente cerca de 70 mil prisioneiros para combater a propagação do coronavírus nas prisões, declarou o Chefe da Justiça iraniana.

Esta segunda-feira, o porta-voz do Ministério da Saúde relatou que nas últimas 24 horas, contaram-se 595 novas infecções e 43 mortes em todo o país.

O chefe da Justiça iraniana, Ebrahim Raisi, anunciou que os prisioneiros estarão temporariamente de regresso às suas casas, enquanto as autoridades iranianas procuram combater um dos piores surtos de coronavirus, depois da China.

Segundo o site de notícias Mizan, citado pela Agência Reuters, Raisi disse que a libertação dos prisioneiros continuará "a ponto de não criar insegurança na sociedade”.

Não foram dados mais detalhes quanto à previsão de quando é que os prisioneiros terão que voltar para os estabelecimentos prisionais.

As autoridades expressaram preocupação sobre a possibilidade de propagação de infecções durante Nowruz, o início do novo ano iraniano a 20 de março, que é normalmente um período em que as famílias viajam para lugares de férias em todo o país.

O Ministério da Saúde disse aos iranianos para ficarem em casa e impôs restrições às viagens entre províncias. Apesar dos avisos, no entanto, as autoridades disseram que tem havido um tráfego intenso nos últimos dias nas estradas que se dirigem para o norte do Mar Cáspio, um local tradicional de férias de Nowruz.

Envenenamento por desinformação

Vinte e sete pessoas morreram de envenenamento por metanol no Irã após rumores de que beber álcool pode ajudar a curar a nova infecção pelo coronavírus coronário, informou a agência de notícias estatal IRNA.

Segundo a Aljazeera, um porta-voz da universidade médica de Jundishapur, em Avaz, capital da província do Cuzistão, disse que 218 pessoas foram hospitalizadas após terem sido envenenadas. Os envenenamentos foram causados por "rumores de que beber álcool pode ser eficaz no tratamento do coronavírus", disse Ali Ehsanpour.

O consumo de álcool é proibido no Irão para todos, exceto algumas minorias religiosas não-muçulmanas.

Quase três dúzias de funcionários do governo iraniano e membros do parlamento estão infectados e um conselheiro superior do líder supremo morreu.

Com mais de 7.000 casos de infeção confirmados, o Irão é actualmente o terceiro país mais afectado do mundo.

O governo encerrou todas as escolas e universidades do país, e está desinfectar diariamente os locais onde há maior fluxo de pessoas.

Os trabalhadores de saúde relataram ter sido silenciados, e os especialistas alertam que o número de pacientes infectados pode ser muito maior do que a contagem oficial.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.