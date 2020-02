Os casos confirmados ontem passaram de 18 para 38, mas este não é um número definitivo, já que há investigações em curso. Apesar disso, presidente francês quis afastar receios e manteve participação na cimeira franco-italiana em Nápoles

Mundo 3 min.

Coronavírus. Infetados em França duplicam nas últimas 24 horas

Ana TOMÁS Os casos confirmados ontem passaram de 18 para 38, mas este não é um número definitivo, já que há investigações em curso. Apesar disso, presidente francês quis afastar receios e manteve participação na cimeira franco-italiana em Nápoles

O número de infetados com o novo coronavírus em França duplicou nas últimas 24 horas, anunciou esta quinta-feira, 27 de fevereiro, o ministro da Saúde, Olivier Véran.

Os casos confirmados ontem passaram de 18 para 38, mas este não é um número definitivo, já que há investigações em curso, segundo acrescentou o ministro em conferência de imprensa, que podem implicar uma revisão dessa contagem nas próximas horas. Entre os novos casos detetados está um grupo de 12 pessoas relacionadas com dois pacientes identificados na quarta-feira em Oise, perto de Paris.

Covid-19. Portugueses em Metz já têm máscaras de proteção contra o novo coronavírus Na cidade francesa já há rutura de stock nas farmácias, conta a vereadora Nathalie de Oliveira, anunciando também que entre os alunos em quarentena não há portugueses.

Presidente francês apela a "solidariedade europeia" face ao vírus

Apesar do aumento significativo de casos em apenas um dia e de especialistas terem alertado que o cenário de Itália se pode repetir em França, o Presidente francês, Emmanuel Macron, apelou hoje à “solidariedade europeia” perante a crise do novo coronavírus. E de forma simbólica, o governante apareceu ao lado dos líderes italianos, no país europeu mais afetado pela epidemia.

“Neste momento especial, estou muito feliz por estar com os nossos amigos italianos”, disse Macron, em Nápoles, onde se manteve a realização da cimeira franco-italiana, apesar do impacto da epidemia do Covid-19 no norte do país.

Emmanuel Macron chegou a Itália depois de uma visita de última hora ao hospital de Paris, onde morreu, na quarta-feira, a primeira vítima francesa ddo Covid-19.

“Temos diante de nós uma crise, uma epidemia que está a chegar (...) Teremos que enfrentá-la”, afirmou então o Presidente francês, acrescentando que tomará todas as decisões necessárias à luz das recomendações de saúde pública.

Já em Nápoles, Macron sublinhou a importância de os países tomarem "medidas de saúde com uma coordenação europeia muito próxima”, recordando que os ministros da Saúde da União Europeia têm estado a monitorizar a situação em conjunto, como aconteceu esta quarta-feira, na reunião em Roma.

Emmanuel Macron com Giuseppe Conte Foto: AFP

A França decidiu manter as suas fronteiras com a Itália abertas, embora alguns líderes das zonas contíguas tenham exigido controlos mais rígidos.

Com 528 casos de pessoas infetadas e 14 mortes registadas, a península italiana tornou-se uma plataforma de disseminação para o resto do continente europeu.

Número de mortos sobe para 14 em Itália, quase 40 pessoas curadas O número de mortos em Itália pelo novo coronavírus subiu para 14 e o de pessoas infetadas com coronavírus para 528.

Roma tomou medidas drásticas colocando 11 cidades em quarentena, no norte de Itália, nas regiões de Lombardia e Veneto.

República Dominicana impede desembarque de passageiros de cruzeiro



O discurso de tranquilidade dos dois líderes europeus contrasta com a resposta musculada de outros países, que tentam a afastar a todo o custo do seu território a ocorrência de situações de infeção e contágio, seguindo procedimentos de prevenção já tomados noutras partes do mundo.

É o caso da República Dominicana que impediu hoje o desembarque dos passageiros de um cruzeiro turístico, com 1.512 pessoas a bordo, incluindo 384 tripulantes, depois de oito pessoas a bordo apresentarem sintomas semelhantes aos do novo coronavírus.

O navio, com pavilhão das Bahamas e operado pela empresa Fred Olsen, chegou esta quinta-feira ao porto de La Romana (leste), com oito passageiros em observação médica por se encontrarem com febre, tosse e dificuldades respiratórias, segundo o comunicado conjunto do Ministério da Saúde e da Autoridade Portuária do país das Caraíbas.

Segundo a mesma nota, os doentes em causa são quatro filipinos, dois britânicos e dois norte-americanos, que foram vistos por médicos. Dando cumprimento ao protocolo de alerta sobre o Covid-19, uma comissão médica fez uma inspeção ao barco, depois de ter sido informada de que oito passageiros estavam sob observação.

No final da inspeção, os profissionais de saúde recomendaram às autoridades que não permitissem o desembarque dos passageiros do cruzeiro, não autorizassem a sua estada na estância de La Romana nem que o cruzeiro atracasse no domingo, como previsto, no porto de Santo Domingo.

Foi ainda ordenado ao comandante da embarcação que levasse o navio para fora de águas territoriais dominicanas.

Mais de 33 mil pessoas já recuperaram



O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de mais de 2.800 mortos e mais de 82 mil pessoas infetadas, de acordo com dados reportados por cerca de 50 países e territórios.

Apesar disso, das pessoas infetadas, mais de 33 mil recuperaram.

Com agências