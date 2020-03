A região francesa é a mais afetada de França pelo Covid-19. Uma agência alemã coloca-a ao nível da Itália quanto ao perigo. Vivem ali 75 mil transfronteiriços.

Mundo 3 min.

Coronavírus. Grand Est classificada como “zona de risco” da pandemia

Paula SANTOS FERREIRA A região francesa é a mais afetada de França pelo Covid-19. Uma agência alemã coloca-a ao nível da Itália quanto ao perigo. Vivem ali 75 mil transfronteiriços.

Em menos de 24 horas registaram-se mais 123 casos de pessoas infetadas pelo novo coronavírus na região Grand Est. Os 464 casos confirmados na terça-feira cresceram para 587 casos na quarta-feira à noit, como anunciou a prefeitura da região Grand Est e Baixo Reno. E são já nove o número de doentes que não sobreviveram a esta infeção, na região. Os últimos quatro doentes faleceram de terça-feira para ontem, três do Baixo Reno com idades, entre os 70 e os 92 anos. E outro doente, mais novo, com 38 anos, de Marne,



Esta região francesa que faz fronteira com o Luxemburgo é a mais afetada pela pandemia em França, que no país inteiro tem 2,281 pessoas infetadas e regista 48 mortes pela doença.

Na quarta-feira passou a ser considerada como “zona de risco” do novo coronavírus, pelo Instituto Alemão Robert Koch, entidade que estuda e coordena o controlo e combate da doença na Alemanha.

75 mil trasnfronteiriços

Para o instituo alemão o Grand Est como “zona de risco” internacional está agora no mesmo nível de perigo da Itália, China ou Irão.



Para a classificação de zona de risco, o instituto analisa diversos critérios como a incidência da doença, a dinâmica do número de casos declarados diariamente, os casos exportados para fora do país, e as medidas tomadas, como por exemplo, a colocação de zonas sob quarentena.

França. Grand Est já tem 262 doentes infetados e três mortos por coronavírus Na região fronteiriça com o Luxemburgo os casos estão a aumentar muito. Alto Reno encerrou escolas. Governo francês proíbe eventos com mais de mil pessoas no país.

O Grand Est faz também fronteira com este país e todos os dias 75 mil transfronteiriços se deslocam desta zona para trabalhar no Luxemburgo. O último caso do doente infetado pelo novo coronavírus é o de um transfronteiço francês.

O governo do Grão-Ducado também já considera o Alto Reno como zona de risco mas ainda não tomou ainda medidas de prevenção sobre a população trabalhadora da região do Grand Est, nem dos outros transfronteiriços.



Na região do Grand Est, a região do Alto Reno é a mais preocupante com 359 doentes infetados que estão hospitalizados e em isolamento. Foi aqui o epicentro do vírus, em Bourtzwiller, durante a Semana Quaresmal da Igreja Cristã das Portas Abertas. Deste evento o novo coronavírus propagou-se pela região.

Atualmente, o Baixo Reno tem 108 casos de infeção, Moselle 59 casos, Vosges 31 casos, Meurthe-et-Moselle regista 14 casos, Marne 7 casos, Aisne 3 casos, e Aube, Haute Marne e Ardennes têm apenas, um doente infetado pelo vírus. Todos estes doentes estão internados e em isolamento.

Medidas antecipadas em França

Esta designação da entidade alemã deixou preocupados os políticos daquela região francesa.

Christophe Lannelongue, diretor da l'Agence régionale de Santé (ARS) apela à calma e disse que efetivamente na região do Alto Reno, o “número de casos é importante, mas nos outros departamentos é limitado e terá de se manter assim”.

Luxemburgo alarga zonas de risco do vírus Covid-19 França e Alemanha fazem agora parte da lista de países que o Grão-Ducado considera como zonas de risco do novo coronavírus.

Além de tratar os doentes, este responsável diz que as autoridades estão já a” antecipar os piores cenários”, como a “saturação dos serviços hospitalares ou a falta de ventiladores”.

Lannelongue afirma que o exemplo de Itália serviu para as autoridades regionais se preparem com antecedência para não haver ruturas de material, nem o pior cenário de Itália: a mortalidade tão elevada. "Ao contrário da China, a França quer ter uma reação proporcional e progressiva, porque nós também tentamos preservar ao máximo a atividade económica e social”.