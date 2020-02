Estão previstas quarentenas para nacionais, familiares e residentes permanentes que tenham estado no país.

Coronavírus. EUA e Austrália proíbem entrada a não residentes que tenham estado na China

Redação

O governo norte-americano vai proibir a entrada de estrangeiros que tenham estado na China nos últimos 14 dias e impor uma quarentena aos viajantes de qualquer nacionalidade provenientes da província onde deflagrou a epidemia do novo coronavírus.

As medidas, que entram em vigor no domingo (hora de Lisboa), foram hoje anunciadas pelo secretário da Saúde, Alex Azar, que declarou uma emergência de saúde pública devido à propagação do vírus.

Enquanto os estrangeiros que tenham visitado a China nos 14 dias anteriores ficarão impedidos de entrar em território norte-americano, os cidadãos dos EUA serão obrigados a ficar 14 dias de quarentena se tiverem visitado a província de Hubei, onde se encontra o epicentro da epidemia.

Os norte-americanos que tenham visitado outra província chinesa que não Hubei serão convidados a fazer uma "quarentena autoimposta", com supervisão.

Os familiares diretos dos norte-americanos e os residentes permanentes dos EUA serão sujeitos ao mesmo regime que os norte-americanos.

Também a Austrália decidiu proibir a partir de hoje a entrada no seu território a todos os não residentes oriundos da China para tentar conter o surto de novo coronavírus.

“Apenas os cidadãos australianos, os residentes australianos, os detentores de guarda legal e os cônjuges” serão autorizados a entrar no país oriundos da China, anunciou o primeiro-ministro, Scott Morrison.

Segundo o chefe do governo, “será exigido a quem regresse ao país que fique em quarentena por um período de 14 dias”.

com Lusa