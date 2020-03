Nathalie de Oliveira, número dois da lista socialista à autarquia de Metz, conta como é fazer campanha para as eleições municipais de dia 15, em França, sob o medo do Covid-19. Locais de voto vão ter medidas especiais.

Coronavírus. “Em 100 pessoas, só 10 nos dão apertos de mão na campanha. Beijos não há”

Entre os candidatos e os eleitores do município francês de Metz as regras ficaram logo estabelecidas à partida, nesta campanha eleitoral “invulgar” para as municipais de dia 15 de março. Há um maior afastamento físico e os contactos são reduzidos ao mínimo. Nem apertos de mão, nem beijos. A quebra desta tradição, de abraços e beijinhos, que é a imagem de marca das campanhas eleitorais por esse mundo fora, deve-se ao novo coronavírus.

Há 15 anos que a luso-descendente Nathalie de Oliveira, vereadora da câmara de Metz no último mandato, e atual número dois da lista do candidato socialista, Thomas Scuderi, à Câmara Municipal, anda em campanhas eleitorais e nunca viu nada assim.

“Esta é uma campanha muito singular que decorre numa situação de exceção, por causa da pandemia do novo coronavírus, e o ambiente e a forma de contacto são completamente diferentes de todas aquelas que já realizei”, conta ao Contacto Nathalie de Oliveira, nesta segunda-feira.

Desde há uma semana que a região Grand Est, e nomeadamente Moselle registaram os primeiros casos de infeção pelo novo coronavírus. Os dados de domingo, dia 8, do Ministério da Saúde, anunciaram oito doentes infectados, nesta região, tendo o vírus provocado a morte a um idoso.



"Beijos de orelha"

Para esta luso-descendente “fazer campanha é estar entre as pessoas e disso eu não desisto", por isso, tem mantido juntamente com o candidato do seu partido, o PS, a agenda habitual de uma campanha eleitoral, as arruadas, encontros, conversas com eleitores, reuniões, presenças em eventos, entre outros compromissos.

Na semana passada, desdobrou-se na campanha socialista ‘Metz en Cofidence’ em idas aos mercados, a percorrer as lojas da cidade para falar com os comerciantes, em debates eleitorais, em reuniões, nomeadamente as realizadas no âmbito do dia das mulheres, a um espetáculo de ballet, a um jogo de basquete e ainda a um encontro de líderes portugueses da comunidade.

“Nesta campanha, em 100 pessoas, só cinco ou 10 eleitores nos dão um aperto de mão. E nada de beijos”, declara Nathalie de Oliveira.

Há exceções, mas muito poucas, diz esta política. “Algumas senhoras de forma espontânea, inconsciente vinham ter comigo e davam-me um beijo, e depois diziam logo: ‘Ai, desculpe, foi sem pensar, não devia tê-lo feito”.

Mesmo assim, “o cumprimento com um beijo, agora é mais um beijo de orelha, na verdade encostamos a nossa orelha à da outra pessoa, evitando o rosto, mesmo entre as pessoas que conheço desde que nasci”.

Porta-a-porta cancelada

Quem quer dar um aperto de mão, à número dois da lista do candidato Thomas Scuderi pode fazê-lo. “Não recuso um aperto de mão, mas tenho cautela e sempre adotei medidas de prevenção, por isso estou habituada. Ando sempre com o gel desinfetante, e sempre que posso lavo bem as mãos”, vinca esta luso-descendente cujos pais são de Celorico de Basto. “Até porque, sem eu saber, posso estar a ser portadora do vírus, espero que não. Pelo menos de momento não sou, pois ainda há dias recebi os resultados de umas análises médicas”.

E esta semana, até sexta-feira Nathalie de Oliveira e Thomas Scuderi e outros membros da lista vão continuar em campanha pelo município, “vamos a cinco mercados muito populares, a feiras e voltamos a andar pelas ruas de Metz”, anuncia.

No entanto, “já desistimos de realizar a campanha porta a porta que costumamos fazer, mas por causa da pandemia, cancelámos”, indica Nathalie de Oliveira sublinhando que outra das diferenças desta campanha é que as pessoas se afastam mais umas das outras e dos candidatos. “Há um afastamento físico, real, dos eleitores, entre eles e com os candidatos e vice-versa. Tudo como medida de prevenção contra o contágio”.

Medidas especiais nas eleições

No dia das eleições, domingo, 15 de março, as mesas de voto “vão estar abertas até às 20h00, mais tarde do que o habitual”, para evitar maior concentração de pessoas.

Em Metz, haverá 35 locais para se votar num total de 70 mesas de voto. Como prevenção ao contágio o governo já anunciou medidas especiais. “Em cada mesa de voto irá haver gel desinfetante, e muito mais canetas do que o habitual. E entre cada eleitor utilizador de uma caneta esta será desinfetada”, informou Nathalie de Oliveira.

Se a situação nacional em França piorar o presidente Emmanuelle Macron “poderá adiar as eleições municipais”, admite esta luso-descendente, salientando que, por enquanto, está previsto elas decorrerem no próximo domingo.



Menos gente a votar

Nathalie de Oliveira estima que a pandemia do coronavírus irá afetar diretamente estas eleições pois “a taxa de participação deverá ser mais reduzida do que o habitual” e o município de Metz possui uma das participações mais fracas de eleitores em França, relembra.

Já no sábado passado “as ruas da cidade estavam mais vazias do que o habitual por causa do novo coronavírus”. “Não se vê as pessoas a olharem para as montras, mesmo depois do trabalho vão logo para casa. E muita gente está preocupada em abastecer o frigorífico caso a situação piore e seja declarada quarentena”, conta.

Por enquanto e sempre atenta à evolução da situação, esta luso-descendente vai continuar em campanha eleitoral nos próximos dias. Junto dos seus eleitores, mantendo uma distância segura, sem beijos mas a divulgar o programa socialista para o município.

