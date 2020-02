Fora da China e a seguir ao Japão, a Coreia do Sul é o país com maior número de pessoas infetadas com o Covid-2019.

Coronavírus. Coreia do Sul declara situação de emergência

Ana TOMÁS Fora da China e a seguir ao Japão, a Coreia do Sul é o país com maior número de pessoas infetadas com o Covid-2019.

O primeiro-ministro da Coreia do Sul Chung Sye-kyun declarou situação de emergência em várias cidades do sul do país, depois de um surto de coronavírus ter causado já 204 infetados - 100 deles novos casos registados hoje - e milhares de casos suspeitos, ainda por quantificar com exatidão.

As cidades de Daegu e Cheongdo, onde já morreu uma pessoa infetada com o Covid-19 foram, segundo a BBC, declaradas "zonas de cuidado especial", pelo aumento de contágios, e todas as bases militares foram fechadas depois de testes em três soldados terem dado positivo.

A vítima mortal, um homem, residente na região de Cheongdo, próximo de Daegu, morreu no início desta semana e estava internado há algum tempo no hospital.

As autoridades coreanas suspeitam que o surto do novo coronavírus tenha começado, precisamente, em Cheongdo, numa congregação religiosa Shincheonji. O vírus ter-se-á espalhado no funeral do irmão do fundador desse grupo religioso e ao qual terão assistido dezenas de pessoas. Não é, no entanto, ainda claro como chegou a essa cidade coreana o vírus, cujo surto inicial teve origem em Hubei, na China.

Para já, foi pedido a cerca de nove mil membros dessa congregação coreana que ficassem em quarentena voluntária.

Já na origem dos casos de Daegu, onde foram identificadas 38 das 52 novas pessoas infetadas - três dos novos casos foram registados em Seul - estará uma mulher de 61 anos, residente na localidade, mas que tinha estado recentemente em Cheongdo, onde morreu a primeira vítima do Covid-19 na Coreia do Sul.

A mulher também pertence à igreja cristã Shincheonji que, no domingo passado, celebrou em Daegu uma missa à qual assistiram cerca de mil fiéis, e que se crê poder ter sido um importante foco de infeção.

Mais de 80 fiéis desta igreja estão infetados com o coronavírus, provavelmente contagiados por esta mulher que, segundo as autoridades coreanas, ignorava ter contraído a doença.

Governo sul-coreano promete medidas de controlo

A declaração de emergência para as duas regiões implica, entre outras medidas, o envio de dezenas de médicos para a cidade e assistência financeira para reforçar a segurança sanitária.

O governo prometeu entretanto ações rápidas para evitar que o contágio se estenda a outras zonas.

"É urgente encontrar as pessoas que tenham estado em contacto com pessoas infetadas e curar os pacientes", afirmou o primeiro-ministro à agência de notícias sul-coreana Yonhap.

A disponibilização de equipamento médico adequado, mais camas e mais recursos humanos estão entre as medidas anunciadas.

A preocupação do governo, que antes estava nos casos de infetados que pudessem vir de fora, está agora focada no contágio local.

"A partir de agora, o executivo irá priorizar a prevenção e contenção do vírus a nível local", acrescentou o chefe de governo.

Em termos práticos, e além dos esforços para localizar pessoas que tenham estado em contacto com infetados, os hospitais poderão começar a isolar já os doentes que apresentem dificuldades respiratórias. Entretanto, todos os pacientes diagnosticados com pneumonia nos hospitais de Daegu, serão testados ao novo coronavírus.

Em Seul, capital do país, as autoridades proibiram grandes concentrações populares no centro da cidade e fecharam um grande parque para evitar reuniões públicas onde o vírus pudesse espalhar-se.



