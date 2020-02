Apresentação da coleção de Alexandra Moura iria encerrar a Semana da Moda de Milão, mas o surto que está a afetar Itália levou à desmarcação do desfile.

Coronavírus cancela desfile de estilista portuguesa em Milão

Ana TOMÁS Apresentação da coleção de Alexandra Moura iria encerrar a Semana da Moda de Milão, mas o surto que está a afetar Itália levou à desmarcação do desfile.

O agravamento do surto de coronavírus, no norte de Itália, já provocou cinco mortes e mais de 150 infetados, desde sexta-feira, 21 de fevereiro. As autoridades italianas tomaram medidas fortemente restritivas para conter o contágio, agravado pelo facto de ainda não ter sido possível confirmar o "paciente zero" e a origem do surto no país, o mais afetado pelo Covid-19 a nível europeu.

Além de as autoridades terem estabelecido a quarentena em 11 localidades, isolando 52 mil pessoas, nas regiões de Veneto e Lombardia, algumas das maiores cidades do norte de Itália cancelaram vários eventos e encerraram serviços e estabelecimentos públicos, para conter a concentração de muitas pessoas no mesmo espaço. Foram os casos de Veneza, que anulou os desfiles dos dois últimos dias de Carnaval, e de Milão, que viu um dos seus maiores acontecimentos anuais, a Semana da Moda, seriamente afetado.

O desfile do estilista Giorgio Armani, que estava marcado para este domingo à tarde foi feito à porta fechada, para uma sala vazia, sem convidados, e transmitido por vídeo, nas páginas da Internet da marca.





Também a estilista portuguesa Alexandra Moura, que nas últimas edições do evento tem fechado o calendário oficial do certame, ponderou realizar o seu desfile, marcado para esta segunda-feira de manhã, "à porta fechada, sem a presença habitual de compradores, imprensa e convidados", segundo anunciou este domingo, ao final do dia em comunicado às redações.

"Esta medida vem na sequência das precauções tomadas pelo governo Italiano e de igual decisão por parte de Giorgio Armani em restringir o acesso ao desfile.O desfile terá transmissão em directo a partir das 09h30 no INSTAGRAM da marca e em CAMERAMODA.IT ", podia ler-se na mesma mensagem.

No entanto, a estilista acabaria mesmo por ver cancelada a apresentação desta segunda-feira, por ordens da Camera Nazionalle de La Moda Italiana, que seguiu as normas da Ministro da Saúde e do Presidente do Governo Regional da Lombardia.

"Estamos muito tristes de ter cancelado o desfile. Queremos agradecer a todos os que estiveram envolvidos na sua preparação. Os nossos pensamentos estão com todas as pessoas afetadas, na região da Lombardia, em Itália", escreveu a estilista na sua página de Instagram, numa mensagem em inglês.

Em Portugal, o último caso suspeito foi registado este fim de semana e tratou-se, precisamente, de um cidadão proveniente de Milão. Os resultados aos testes deram negativo.

"O caso suspeito de infeção por novo Coronavírus (COVID-19), o de um cidadão proveniente de Milão, que foi ontem [domingo] encaminhado para o Centro Hospitalar Universitário de São João, resultou negativo após realização de análises laboratoriais pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), com duas amostras biológicas negativas”, refere a nota da Direção-Geral da Saúde.

O organismo recomenda aos portugueses que tenham estado em Itália, nas duas últimas semanas, permanecerem atentos ao aparecimento de eventuais sintomas, sobretudo se estiveram em contacto com pessoas que tenham entretanto manifestado a doença. Para quem venha das regiões do norte do país, a DGS pede para que restrinjam o contacto social nas próximas semanas, como medida de precaução.

Até ao momento as ligações de transportes entre Portugal e Milão decorrem normalmente.