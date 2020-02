Se em 2003, com a síndrome respiratória aguda grave, a economia global perdeu 1,3% do PIB. Hoje, a China é uma peça fundamental no contexto internacional e as consequências económicas podem ser bem mais graves.

Coronavírus ameaça economia mundial

Em 2011, Bill Gates afirmou que “o bioterrorismo e as pandemias são as únicas ameaças que podem matar mais de mil milhões de pessoas". Apesar de ser menos mortífero, o alcance do vírus é maior do que a síndrome respiratória aguda grave (SRA), que também veio da Ásia em 2003, e que, de acordo com um estudo da Universidade da Coreia, provocou uma perda na economia global de 40 mil milhões de dólares. Então, a China caiu um ponto percentual no seu PIB e o mundo recuou 1,3%.



Segundo o La Vanguardia, desta vez o prejuízo pode ser maior. Este estudo coreano antecipou precisamente o que poderia acontecer no futuro com ameaças semelhantes: "Os custos económicos de uma doença global vão além dos danos diretos aos setores afetados porque qualquer choque económico para um país espalha-se rapidamente através das ligações comerciais e financeiras associadas à globalização. À medida que o mundo se torna mais integrado, o custo global aumenta".

Para Rajiv Biswas da IHS Markit, que faz análise económica, "a transmissão dos efeitos para o resto das economias será substancial e provavelmente muito maior do que o que vimos em 2003". Os economistas da Nomura e da empresa de consultoria Oxford Economics são da mesma opinião. Morgan Stanley adverte que o vírus, só no primeiro trimestre, pode cortar três décimos do crescimento global, o que numa escala anual seria pelo menos equivalente ao custo da SRA durante todo o período.

Outro dos elementos destacado pelos analistas é o facto de a China de hoje não ser a mesma de 2003. A China cresceu de 4% do PIB mundial para mais de 16% e é responsável por um terço do crescimento mundial. Os chineses, que em 2003 compravam apenas 10% dos produtos de luxo, representam agora um terço da procura global.

Recordam ainda o contributo para o turismo mundial: cerca de 134 milhões de chineses viajaram para o estrangeiro no ano passado, em 2003 mal chegavam a 20 milhões.

"Um declínio nos gastos domésticos chineses pode ter um impacto muito maior do que em 2003", diz um relatório da Pictet AM. Para o Instituto Peterson, "o coronavírus é algo sem precedentes. Os efeitos económicos serão maiores porque Wuhan é um grande centro industrial". Deve-se lembrar que os chineses exportam 27% dos smartphones do mundo, refere ainda o La Vanguardia.

