Coronavírus. Ainda é possível evitar pandemia, diz OMS

Ainda é possível conter o novo coronavírus, disse esta tarde Tedros Adhanom Ghebreyesus, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), numa conferência de imprensa, em Genebra.



A conclusão a que a OMS chegou deve-se, em primeira instância, à análise das medidas de vigilância na Coreia do Sul, que “estão a resultar”.

O director-geral da OMS sublinhou, no entanto, que o novo coronavírus tem caraterísticas únicas. “Estamos em território desconhecido. Nunca vimos um patogéneo respiratório capaz de transmissão numa comunidade, mas que também possa ser contido com as medidas adequadas”.

“Conhecer a epidemia é o primeiro passo para a conter”, considerou Tedros Ghebreyesus. “ Se fosse uma epidemia de gripe, poderíamos esperar que neste momento já houvesse contágio em todo o mundo, e os esforços para travar ou conter não estariam ao nosso alcance”.

“Mas a contenção do Covid-19 é possível e deve ser a prioridade número um em todos os países. Com medidas agressivas, tomadas o mais cedo possível, os países podem acabar com a transmissão e salvar vidas”.

A propagação global do Covid-19, no entender do diretor-geral da OMS também não pode ainda, de acordo com os dados, ser considerada pandemia.

“Não hesitaremos em descrever a situação como de pandemia se for isso o que os dados apontam. Mas temos que manter a informação em perspetiva. Dos 88.913 casos (registados até à conferência de imprensa) 90% encontram-se na China, e a maioria numa província”.

Motivo para otimismo é o facto de na China a epidemia parecer estar a abrandar. No domingo, o país onde o surto começou declarou apenas 206 novos casos de Covid-19, o número mais baixo desde 22 de janeiro.

Dos outros 57 países afetados, 38 reportaram 10 casos ou menos, 19 apenas um caso e “um bom número de países conseguiram conter o vírus e não registaram nenhum novo caso nas últimas duas semanas”.

Com a apresentação da análise dos dados, Tedros Ghebreyesus disse que “ainda é possível acabar com a epidemia. Mas as ações que forem tomadas agora vão determinar a progressão em cada país”. Em conclusão, o responsável da OMS avisou: “Não há alternativa a agir agora”.

Para a OMS, atualmente a maior causa de preocupação são os casos de progressão rápida em Itália, na Coreia do Sul, no Irão e no Japão.

