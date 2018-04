Kim Jong-un e Moon Jae-in, líderes da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, encontram-se na zona desmilitarizada que separa os dois países.

Coreias em cimeira histórica

Kim Jong-un e Moon Jae-in, líderes da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, encontram-se na zona desmilitarizada que separa os dois países.

Kim Jong-un tornou-se o primeiro líder norte-coreano a pisar o chão da Coreia do Sul e apertou a mão a Moon Jae-in, o seu homólogo sul-coreano. Mas não se ficou por aí, convidou Moon Jae-in a passar a fronteira para o lado da Coreia do Norte e este, sorridente, acedeu ao convite, repetindo-se o aperto de mão do lado norte-coreano.



Assim começou, na Casa da Paz em Panmunjom, em plena zona desmilitarizada que separa os dois países, uma cimeira histórica entre um homem de 34 e outro de 65 anos.



"Aqui começa uma nova História, no momento em que começa uma era de paz", escreveu Kim Jong-un no livro de honra daquele espaço, de acordo com a imprensa internacional.



"Sentia-me muito satisfeito por nos reunirmos neste lugar histórico e é comovente ter percorrido este caminho até à linha de demarcação para me receber pessoalmente", disse Kim Jong-un. O seu homólogo respondeu: "Tomou uma grande decisão ao vir até aqui".



"Por que razão não estabelecemos uma paz que seja um presente para o resto do mundo? Nas últimas sete décadas não pudemos conversar e poderíamos estar a falar hoje durante todo o dia", afirmou Moon Jae-in.

A cimeira foi interrompida para almoços separados de cada lado da fronteira, esperando-se que das conversações que prosseguem saia um acordo que defina fortes laços de paz e passos no capítulo das armas nucleares.



Esta é a terceira cimeira entre líderes dos dois países e a primeira dos últimos 11 anos.





