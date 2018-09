Decisão é mais um sinal do desanuviamento na relação entre Pyongyang e Seul.

Coreias abrem embaixada conjunta

Num sinal claro de cada vez maior aproximação, Coreia do Norte e Coreia do Sul vão abrir hoje uma espécie de embaixada comum do lado norte da zona desmilitarizada que separa os dois países com o objetivo de estabelecer comunicação "24 horas por dia, 365 dias por ano", deixando para trás a restrição apenas a contactos telefónicos, segundo informações divulgadas por Baik Tae-hyun, porta-voz do ministério sul-coreano da unificação. O espaço situa-se em Kaesong, a cerca de 60 quilómetros de Seul e a 140 de Pyongyang, passando a decorrer reuniões semanais entre representantes das duas Coreias.



Na próxima semana, os líderes Kim Jong-un e Moon Jae-in vão encontrar-se pela terceira vez este ano, depois das reuniões de abril e maio em Panmunjom, mas desta vez em Pyongyang.

O encontro será mais uma ocasião para que as duas Coreias analisem a desnuclearização da península, depois de o assunto ter sido debatido na cimeira entre Kim Jong-un e Donald Trump, realizado a meio de junho em Singapura. O líder norte-coreano, que abordou pela primeira vez um calendário sobre o assunto, coincidindo com o final do mandato de Trump, em 2021, enviou também uma missiva ao chefe de Estado norte-americano com a solicitação de uma segunda cimeira ainda este ano.

