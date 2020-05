Coreia do Sul enfrenta novo surto e fecha espaços públicos

Só esta quinta-feira foram detetados 79 novos casos. Parques, museus e teatros voltaram a fechar.

A Coreia do Sul deu um passo atrás no desconfinamento e decidiu voltar a adoptar medidas rigorosas para conter a propagação do vírus na capital, depois de ter registado o maior aumento de novos casos de covid-19 em praticamente dois meses.

Só esta quinta-feira foram detetados 79 novos casos, 67 delas na região de Seul. Desde 6 de maio que o país decidiu aliviar as medidas de segurança. Agora, um surto com origem num armazém de distribuição, em Seul, obrigou o Ministério da Saúde a pronunciar-se. Até 14 de junho os edifícios públicos, incluindo teatros, parques e museus, voltam a fechar as portas. O ministro aconselhou todas as entidades privadas a seguir o exemplo.

“Se não conseguirmos impedir o contágio do vírus na área metropolitana numa fase precoce, irá levar a mais infeções na comunidade e pode vir a impedir a reabertura das escolas”, sublinhou.

"As próximas duas semanas são cruciais para evitar a propagação da infeção na região metropolitana", disse Park, acrescentando: "Teremos que voltar ao distanciamento social se falharmos". O ministro pediu aos moradores da capital e arredores para evitar reuniões desnecessárias e instou as empresas a permitir que os funcionários doentes tirassem uma folga do trabalho.

A Coreia do Sul relatou o primeiro caso de covid-19 a 20 de janeiro e recebeu elogios pela sua resposta à pandemia. Foi, de resto, o primeiro país a apostar nos testes em grande escala, apontado como exemplo no rastreamento.

Até agora, a Coreia do Sul regista um total de 11 344 casos e 269 mortes por covid-19.

