Coreia do Sul em alerta. Grande mobilização de aeronaves norte-coreanas

O exército sul-coreano mobilizou esta sexta-feira 80 aviões depois de identificar um grande destacamento de aeronaves da Coreia do Norte, que tem lançado mísseis para responder a manobras militares de Seul e Washington.

A prontidão militar surge, na sequência da deteção de cerca de 180 aviões militares mobilizados no espaço aéreo norte-coreano, disse o Ministério da Defesa da Coreia do Sul em comunicado.

"A Força Aérea da República da Coreia [nome oficial do Sul] mobilizou rapidamente os seus recursos (...), incluindo 80 unidades de F-35A", explica-se na mesma nota, acrescentando que cerca de 240 aviões que participam nos exercícios conjuntos com os Estados Unidos foram ativados, em sintonia com uma "postura vigilante" face à possível ameaça.

