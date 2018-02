Presidente da Coreia do Sul reuniu-se com o chefe da delegação norte-coreana.

Coreia do Norte quer conversações diretas com os Estados Unidos

A Coreia do Norte está disponível para conversações diretas com os Estados Unidos, segundo revela a imprensa internacional, após a participação de uma delegação do país na cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de inverno, realizados na Coreia do Sul.

A informação coincidiu com a visita de Ivanka Trump, filha do presidente norte-americano, Donald Trump, logo sendo colocada a possibilidade de representantes das duas delegações se encontrarem.

Uma reunião com o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, foi cancelada após críticas deste ao desrespeito dos Direitos Humanos por parte do regime de Pyongyang.

Ao mesmo tempo, as autoridades norte-coreanas fizeram saber que estão interessadas no reforço do relacionamento com a vizinha Coreia do Sul, segundo revelaram fontes da presidência sul-coreana, após um encontro entre o presidente Moon Jae-in e o líder da delegação da Coreia do Norte, o general Kim Yong-chol, vice-presidente do Comité Central do Partido dos Trabalhadores que ocupa o poder no país.





