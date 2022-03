O líder norte-coreano Kim Jong-un ordenou e supervisionou pessoalmente o disparo do míssil balístico intercontinental mais poderoso do país (ICBM).

Tensão

Coreia do Norte lança "míssil monstruoso" e diz estar pronta para "confronto a longo prazo" com os EUA

AFP O líder norte-coreano Kim Jong-un ordenou e supervisionou pessoalmente o disparo do míssil balístico intercontinental mais poderoso do país (ICBM), assegurando que a Coreia do Norte está pronta para um "confronto a longo prazo" com os Estados Unidos, informou na sexta-feira a agência noticiosa estatal.

A Coreia do Norte lançou na quinta-feira, pela primeira vez desde 2017, um míssil de "alcance total" que voou mais alto e mais longe do que qualquer outro ICBM previamente testado pelo país com armas nucleares.



As Nações Unidas já condenaram o lançamento e convocaram uma reunião de urgência do Conselho de Segurança esta sexta-feira a partir das 15h (20h no Luxemburgo). O míssil Hwasong-17, capaz de atingir qualquer parte do território dos EUA, aterrou na zona económica exclusiva do Japão.

"O míssil, lançado do Aeroporto Internacional de Pyongyang, atingiu uma altitude máxima de 6.248,5 km e cobriu uma distância de 1.090 km durante 4.052 segundos antes de atingir a área pré-definida com precisão", disse KCNA.

Fotos tiradas pela imprensa estatal mostram o líder, vestindo o seu habitual casaco de couro preto e óculos de sol escuros, caminhando no alcatrão em frente a um enorme míssil. Noutras imagens, aplaude e celebra o lançamento com oficiais superiores de uniforme.

O novo ICBM tornará o "mundo inteiro consciente (...) do poder das nossas forças armadas estratégicas", disse Kim Jong-un, segundo a KCNA, acrescentando que o país está agora "pronto para um confronto a longo prazo com os imperialistas americanos".

O Hwasong-17, revelado pela primeira vez em outubro de 2020, é apelidado pelos analistas de "míssil monstruoso". Nunca tinha sido testado com sucesso antes e o lançamento levou a novas sanções dos EUA.

Trata-se de "uma violação da moratória sobre lançamentos de mísseis balísticos intercontinentais a que o presidente Kim Jong-un se comprometeu em 2017", lamentou o presidente sul-coreano Moon Jae-in.

Risco de escalada

O Secretário de Estado norte-americano Antony Blinken encontrou-se com o Ministro dos Negócios Estrangeiros sul-coreano Chung Eui-yong na quinta-feira à noite, afirmando que o lançamento "demonstra a ameaça que os programas ilegais de armas de destruição maciça e mísseis balísticos da RPDC representam para os seus vizinhos e para a comunidade internacional no seu conjunto", segundo o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price.

Os militares sul-coreanos disseram que tinham retaliado disparando "mísseis a partir da terra, do mar e do ar" ao largo da sua costa.

As Nações Unidas, através do porta-voz do Secretário-Geral António Guterres, "condenaram veementemente" o lançamento, na quinta-feira.

"O lançamento de um míssil de longo alcance aumenta o risco de uma escalada significativa das tensões na região", disse Stéphane Dujarric, porta-voz do Secretário-Geral.

As resoluções da ONU proíbem a Coreia do Norte, que se encontra sob pesadas sanções internacionais pelos seus programas nucleares e de armamento, de realizar testes de mísseis balísticos.

Isto não impediu Pyongyang de realizar uma dúzia de testes deste tipo de armas desde o início do ano.

Mas até agora estes não foram mísseis intercontinentais, embora Washington e Seul suspeitem que o regime norte-coreano tenha testado alguns sistemas ICBM nestes lançamentos.

Pyongyang realizou três lançamentos do ICBM em 2017. O dispositivo testado na altura, o Hwasong-15, era capaz de chegar aos EUA.

Fracasso na semana passada

Segundo a Coreia do Sul, um ensaio de mísseis pela Coreia do Norte a 16 de março não teve sucesso, com o projétil a explodir no céu sobre Pyongyang pouco depois do lançamento. O regime norte-coreano permaneceu em silêncio sobre o evento.

Os analistas esperavam que Pyongyang, que celebrará o 110.º aniversário do nascimento de Kim Il-sung, fundador do país e avô de Kim Jong-un, no dia 15 de abril, encenasse um espetáculo de força para marcar o feriado mais importante do calendário político norte-coreano.

Kim Jong-un disse no ano passado que a melhoria das capacidades militares do país era uma prioridade para o regime.

A principal prioridade é desenvolver um ICBM capaz de transportar várias ogivas convencionais ou nucleares, cada uma seguindo uma trajetória independente, que são difíceis de intercetar por sistemas anti-mísseis.

"Kim sente provavelmente que este é o momento perfeito para desenvolver ICBM, e para recordar enfaticamente ao mundo que a Coreia do Norte, ao contrário da Ucrânia, é um país com armas nucleares", disse o perito norte-coreano Ahn Chan-il à AFP.

"O que é importante com o míssil (Hwasong-17) não é a distância que pode percorrer, mas o que pode potencialmente transportar, que são múltiplas ogivas", algo que a Coreia do Norte há muito cobiçava, disse à AFP o analista Ankit Panda.

