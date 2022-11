A tensão na península coreana está a atingir níveis sem precedentes nas últimas semanas.

Coreia do Norte lança míssil balístico em direção ao Mar do Japão

A Coreia do Norte lançou esta quarta-feira um míssil balístico em direção ao Mar do Japão, depois de ter disparado mais de 30 projéteis na semana passada.

Num comunicado, o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul (JCS) disse que Pyongyang disparou um "míssil balístico de tipo desconhecido no Mar Oriental", nome dado ao Mar do Japão nas duas Coreias.

Por sua vez, a guarda costeira japonesa informou que o míssil atingiu a água, fora da sua zona económica exclusiva (ZEE).

Já uma fonte do governo japonês, citada pela agência de notícias nipónica Kyodo, notou que o lançamento não causou quaisquer danos.

Tensão sobe. Coreia do Norte dispara mais de 20 mísseis num só dia Os lançamentos surgiram um dia depois de Pyongyang ter ameaçado tomar "medidas poderosas" se os EUA não parassem os exercícios militares com parceiros.

O regime de Pyongyang disparou pelo menos 33 mísseis de vários tipos entre 2 e 5 de novembro, em resposta a manobras aéreas de Seul e Washington, as maiores do género dos dois aliados nos últimos cinco anos.

Os lançamentos levaram a que militares dos EUA e da Coreia do Sul prolongassem os exercícios por mais um dia e enviassem no sábado, pela primeira vez em cinco anos, dois bombardeiros B-1 para a península coreana.

A tensão na península coreana está a atingir níveis sem precedentes face aos repetidos testes de armas norte-coreanos, às manobras aliadas e à possibilidade de que, como indicado pelos satélites, o regime de Kim Jong-un esteja pronto para conduzir o primeiro teste nuclear desde 2017.

A Coreia do Norte sempre encarou as manobras militares EUA-Coreia do Sul como ensaios para uma invasão ou para derrubar o regime de Kim Jong-un.

As duas Coreias continuam tecnicamente em guerra, uma vez que o conflito de 1950-53 terminou com a assinatura de um armistício e não de um tratado de paz.

