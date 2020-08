A imprensa internacional volta a especular sobre a saúde do líder norte-coreano numa altura em que a irmã, Kim Yo-jong, ganha mais poderes na administração do país.

Coreia do Norte. Kim Jong-​​un pode estar em coma

Ana Patrícia CARDOSO A imprensa internacional volta a especular sobre a saúde do líder norte-coreano numa altura em que a irmã, Kim Yo-jong, ganha mais poderes na administração do país.

A saúde do líder norte-coreano Kim Jong-un é várias vezes questionada. Desta vez, Chang Song-min, que foi assessor do falecido presidente sul-coreano Kim Dae-jung, afirma que Kim Jong-un estará "em coma". "Está em coma mas a sua vida não acabou", disse aos meios de comunicação sul coreanos.

Apesar de não haver confirmação oficial, a notícia rapidamente se espalhou, numa altura em que a irmã Kim Yo-jong assume mais poder do que nunca e é apontada como a sua sucessora.

Segundo Chang, a irmã de "Kim está pronta a assumir a liderança do país", mas não houve ainda um planeamento. "Não foi formada uma estrutura sucessória completa, por isso é que Kim Yo-jong está a tomar posição, uma vez que o vácuo não pode ser mantido por um período prolongado", Chang terá dito.

"Kim Yo-jong é de fato a segunda no comando"

O jornal The Guardian avança que a irmã mais nova do governante norte-coreano, Kim Jong-un, tornou-se de facto a sua segunda no comando, assumindo a responsabilidade pelas relações com a Coreia do Sul e os Estados Unidos, segundo a agência de espionagem de Seul.

Kim Yo-jong Foto: AFP

Ha Tae-keung, um deputado sul-coreano que faz parte do comité de inteligência da assembleia nacional, afirmou que Kim Jong-un terá cedido autoridade à irmã, que subiu nas fileiras do partido no poder desde que acompanhou o seu irmão à sua cimeira nuclear de 2019 com Donald Trump, que aconteceu no Vietname.

No entanto, "Kim Jong-un ainda detém o poder absoluto", disse Ha, após um briefing de porta fechada pelo serviço nacional de inteligência da Coreia do Sul.

Centro dos rumores

No passado dia 19 de agosto, Kim Jong-un ainda esteve presente numa sessão plenária do Partido dos Trabalhadores. O líder falou sobre os "fracassos e conquistas" do regime desde a realização do congresso anterior em 2016, de acordo com a agência oficial norte-coreana KCNA.

Não é a primeira vez que circulam rumores sobre o estado de saúde do líder norte-coreano. Em abril passado, a imprensa afirmava que ele era incapaz de governar após uma operação ao coração. Alguns dias mais tarde, Kim Jong-un apareceu em público. Resta saber se, desta vez, os rumores são verdade.

