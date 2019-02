O enviado especial dos EUA para a Coreia do Norte, Stephen Biegun, viaja hoje para Pyongyang, para preparar a segunda cimeira entre os presidentes Donald Trump e Kim Jong-Un, prevista para final de fevereiro.

Coreia do Norte e EUA preparam segunda cimeira presidencial

O enviado especial dos EUA para a Coreia do Norte, Stephen Biegun, viaja hoje para Pyongyang, para preparar a segunda cimeira entre os presidentes Donald Trump e Kim Jong-Un, prevista para final de fevereiro.

A desnuclearização e as alterações nas relações diplomáticas entre os EUA e a Coreia do Norte, para “construir uma paz duradoura na península coreana”, estão no topo da agenda da reunião de Stephen Biegun com o seu homólogo Kim Hyok Chol, segundo o Departamento de Estado norte-americano.

Donald Trump e Kim Jong-Un encontraram-se pela primeira vez em junho de 2018, em Singapura, numa cimeira que serviu para os dois líderes anunciarem o inicio de uma nova fase de relações diplomáticas e para o Presidente coreano se comprometer a suspender os programas nucleares.

Recentemente, Donald Trump anunciou uma nova cimeira, para fevereiro, mostrando-se otimista com a evolução das negociações, apesar de os serviços de informações norte-americanos terem informado o Congresso, em janeiro, de que a Coreia do Norte continua a ser uma ameaça para os EUA, pela continuidade dos seus programas nucleares.

O enviado especial dos EUA para a Coreia do Norte, Stephen Biegun, afirmou na semana passada que o governo norte-americano está “lúcido” sobre as hipóteses de sucesso nas negociações e que continua a apostar na “desnuclearização definitiva e totalmente comprovada” da Coreia do Norte.

No final da reunião preparatória em Pyongyang, deverá ser anunciada a data e local da segunda cimeira, prevista para final de fevereiro, estando o Vietname a ser considerado como lugar para o encontro.

Lusa