Coreia do Norte anuncia fim dos testes nucleares

Agência estatal revela que, a partir deste sábado, os testes nucleares e com mísseis "serão suspensos em todo o país".

A agência estatal norte-coreana anunciou que o líder do país, Kim Jong-un, decidiu suspender o programa de testes nucleares e o lançamento de mísseis balísticos intercontinentais a partir deste sábado, dia 21 de abril.

Segundo a KCNA, como sinal de que se trata de uma decisão para levar a sério, a Coreia do Norte vai mesmo encerrar uma base de testes na região mais a norte do país, tendo a decisão sido adotada na reunião do Comité Central do Partido dos Trabalhadores.

A informação foi divulgada depois de informações vindas da Coreia do Sul apontarem para uma vontade norte-coreana de desnuclearização da península. Esta manifestação de vontade terá surgido durante o encontro que o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, realizou com o homólogo norte-coreano, Kim Jong-un.

Ao mesmo tempo está em preparação uma outra reunião entre Donald Trump e Kim Jong-un, tendo já havido um primeiro encontro deste último com Mike Pompeo que terá decorrido " de forma muito positiva".

