O coração do rei "Libertador" foi recebido com honras de chefe de Estado no Brasil, protagonizando um dos momentos altos das celebrações dos 200 anos da Independência. Veja as fotos.

Bicentenário da Independência

Coração de D. Pedro ficou em Portugal e restos mortais no Brasil. Porquê?

Com o presidente Bolsonaro a presidir à receção no Palácio do Planalto, em Brasília, o coração embalsamado do primeiro imperador do Brasil, devidamente protegido numa urna de ouro de nove quilos, foi acolhido com grande pompa e circunstância: um enorme desfile de soldados com trajes de época, um espetáculo aéreo e uma procissão solene.



A relíquia guardada em Portugal há 187 anos está agora emprestada ao Brasil por ocasião das celebrações dos 200 anos da independência do país.

É a primeira vez que o coração do monarca responsável histórico pela independência do país, viaja até ao Brasil, onde os restantes restos mortais se encontram sepultados na Cripta do Monumento à Independência, no Museu do Ipiranga, em São Paulo. Foi ali perto que o então príncipe regente teria dado o famoso Grito do Ipiranga, a 7 de setembro de 1822 “Independência ou morte”.

Coração em Portugal, corpo no Brasil

Por que razão ficou o coração do rei D. Pedro IV de Portugal e Pedro I do Brasil, ficou em Portugal, onde faleceu em 1834, e os restantes restos mortais foram trasladados para o país além atlântico que tornou independente?

O rei “Libertador” ou Rei “soldado” faleceu em Portugal, onde regressou após abdicar do trono no Brasil, a favor do seu filho, em abril de 1831. No Brasil D. Pedro I esteve no torno durante nove anos.

17 O coração de D. Pedro foi recebido no Brasil com honras de chefe de Estado no bicentenário da Independência. AFP

Na véspera da sua morte, a 23 de setembro de 1834, o monarca declarou querer confiar o seu “coração à heroica cidade do Porto, theatro da minha verdadeira glória…”, segundo refere a Irmandade da Lapa, onde o seu coração embalsamado tem estado guardado. “Sua filha D. Maria II escolheu a Irmandade da Lapa, como fiel depositária do coração do mui nobre rei por no decorrer do Cerco do Porto, ser na Igreja da Lapa que D. Pedro encontrava recolhimento e assistia às missas militares”, lê-se no site desta irmandade.

Em testamento, o rei pediu ainda que os seus restantes restos mortais fossem levados para o Brasil. O que só viria a acontecer em 1972, aquando do aniversário dos 150 anos da independência. Na ocasião, a chegada dos restos mortais do monarca ao país que tornou independente também foram recebidos com honras dignas de um chefe de Estado.

Em 1972, aniversário de 150 anos da independência, o corpo de Pedro foi levado para o Brasil – conforme havia pedido em seu testamento – acompanhado de grande pompa e honras dignas de um chefe de estado.

No Brasil até 8 setembro

Agora, até 7 de setembro, o coração do “Libertador” ficará em exibição controlada até às comemorações do bicentenário da independência brasileira, em 07 de setembro.

Após as cerimónias de terça-feira, a urna de ouro voltou para Itamaraty. No Brasil, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, estará presente em vários eventos das comemorações dos 200 anos da Independência. Quinta-feira de manhã também presidirá, no Instituto Rio Branco, a uma palestra intitulada: "Dois povos unidos por um coração - o significado político e simbólico de D. Pedro para Portugal e o Brasil.”

Apesar de o autarca do Porto regressar a Portugal, o coração de D. Pedro continuará a ser acompanhado pelo comandante da Polícia Municipal do Porto, António Leitão da Silva.

O coração de D. Pedro regressa à cidade do Porto em 09 de setembro, ficando novamente em exposição nos dias 10 e 11, antes de voltar a ser guardado a cinco chaves.

Milhares de visitantes no Porto

Antes de viajar temporariamente para o Brasil, o coração do "rei soldado" raras vezes saiu do mausoléu da capela-mor da igreja da Lapa, no Porto, desde 1835. Contudo, no fim-de-semana de 20 e 21 de agosto, o coração esteve em exposição, numa iniciativa aberta ao público que nos dois dias foi visitada por 6.294 pessoas.

Para retirar o coração do pequeno caixão de mogno guardado no mausoléu são precisas cinco chaves, mil cuidados e uma complexa operação.

Conservado em formol dentro de um recipiente de vidro e, este, dentro de um escrínio de prata dourada, o coração D. Pedro I do Brasil e IV de Portugal foi admirado em Portugal e agora vai continuar a sê-lo no Brasil.

