COP26. Dia de estreia de um membro do Governo português na cimeira

O impacto das alterações climáticas nos oceanos e o papel da juventude marcam esta sexta-feira a cimeira do clima das Nações Unidas (COP26) em Glasgow, em que participará pela primeira vez um membro do Governo português, o ministro do Mar.

Fora da cimeira, nas ruas de Glasgow, é dia de greve climática estudantil e de manifestação com a presença da ativista sueca que dinamizou este tipo de protesto, Greta Thunberg.

Greta Thunberg diz que liderança nas questões climáticas está na rua e não na cimeira de lideres "Dizemos chega de 'blá, blá, blá', chega de exploração das pessoas, da natureza e do planeta; chega que o façam lá dentro", afirmou a ativista num evento à margem da COP26, em Glasgow.

O programa nos trabalhos do sexto dia da 26.ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas inclui painéis sobre a participação da juventude na ação climática e sobre a sensibilização do impacto das alterações nos oceanos, afetados pela redução de níveis de oxigénio, acidificação e perda de biodiversidade.

Realiza-se ainda um encontro conjunto de ministros da Educação e do Ambiente sobre educação climática.

Ricardo Serrão Santos participará de manhã num painel sobre áreas marinhas protegidas e adaptação climática e em outro de apresentação da Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, que se realiza no próximo ano, em Lisboa.

À tarde, o ministro participa num encontro que pretende ser uma "chamada para a ação", em que se defende, entre outras medidas a declaração de 30 por cento dos oceanos como áreas protegidas até 2030.

