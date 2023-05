Os radares inteligentes que detetam os dispositivos móveis vão entrar em funcionamento em 2024.

Mundo 2 min.

Trier

Controlo de telemóveis ao volante aperta na fronteira do Luxemburgo

Redação Os radares inteligentes que detetam os dispositivos móveis vão entrar em funcionamento em 2024.

Depois uma fase experimental de seis meses, entre novembro e abril, os radares móveis que detetam a utilização de telemóveis durante a condução ('monocams') vão tornar-se realidade em Trier a partir do próximo ano.

A iniciativa foi aprovada na segunda-feira, anunciou em Mainz Michael Ebling, ministro do Interior do estado federal da Renânia-Palatinado, citado pelo jornal regional Volksfreund Trier.

Trier testa sistema para apanhar condutores que usem telemóvel A cidade vai ser a primeira na Alemanha a testar a tecnologia recentemente desenvolvida nos Países Baixos.

Para instalar os equipamentos na região, será preciso alterar a lei da polícia. Só depois as esquadras terão ao seu dispor o sistema desenvolvido nos Países Baixos, pela polícia holandesa e pela Universidade de Utrecht.

O projeto-piloto da Monocam, levado a cabo pelas autarquias de Trier e Mainz, levou a uma redução de pelo menos 50% das infrações, segundo o responsável Matthias Emmerich.

"As pessoas sentem-se um pouco vigiadas. Nestes seis meses, em Mainz e Trier, foram registadas cerca de 1.300 infrações, apesar de os controlos estarem assinalados com uma placa e de os radares serem muito publicitados", referiu, citado pela RTL.

De acordo com a emissora pública, em Trier, um em cada 10 condutores é multado por fazer uma chamada telefónica, enquanto que nove em cada 10 é punido por escrever mensagens ou fazer scroll ao volante.

Luxemburgo também pode ter estes radares

A tecnologia baseia-se numa câmara que está posicionada numa ponte e que dispara quando deteta a mão do condutor a segurar num telemóvel ou tablet. Depois, os agentes da polícia verificam e avaliam as imagens e decidem qual a natureza da infração e respetiva consequência.

A utilização do telemóvel ao volante é uma das principais causas dos acidentes rodoviários, a par do álcool e do excesso de velocidade. Os três fatores são responsáveis por 68% dos acidentes, refere a RTL.

Luxemburgo prevê radares que detetam telemóveis ao volante A distração ao volante continua a ser uma das principais causas de acidentes nas estradas luxemburguesas.

Na Alemanha, esta infração prevê uma multa de 100 euros e, no Luxemburgo, de 145 euros. Os condutores perdem também dois pontos na carta no Grão-Ducado.

Em julho passado, o ministro luxemburguês da Mobilidade revelou, em resposta a uma questão parlamentar, que o Governo está atento aos desenvolvimentos tecnológicos e aos testes realizados em vários países, como a Alemanha, e não descartou a introdução dos aparelhos no Luxemburgo se houver bons resultados.

Todavia, François Bausch relembrou que, para implementar os radares 'Monocam' seria preciso adaptar a lei, que atualmente só permite o uso destes aparelhos para sancionar o excesso de velocidade, a passagem de semáforos, o desrespeito das distâncias de segurança entre veículos e o uso ilegal de faixas e vias reservadas a certos veículos.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.