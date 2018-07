Primeiro-ministro italiano encontra-se hoje com o presidente dos Estados Unidos e vai propor-lhe um acordo para a Líbia com o objetivo de gerir a questão dos migrantes e do terrorismo.

Conte pede ajuda a Trump

Um acordo que passe pelos ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Defesa para gerir a situação dos migrantes e do terrorismo em relação à Líbia - esta é a ajuda que Giuseppe Conte, primeiro-ministro italiano, vai hoje propor a Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, quando se realizar o encontro previsto para hoje em Washington.

Segundo a imprensa italiana, trata-se de uma proposta que visa não só ajuda no Mediterrâneo, mas ainda reduzir a influência francesa entre os líbios e recuperar para Itália um papel de parceiro privilegiado dos norte-americanos na Europa. Isolado no contexto da União Europeia, o governo populista tenta ganhar força com o apoio do amigo americano.

"São tantos os assuntos que nos unem", defendeu o governante italiano antes da viagem a território dos Estados Unidos e de conhecer as contrapartidas que Trump lhe exigirá em função do solicitado apoio.

Na reunião entre Conte e Trump vão estar em análise ainda outros temas da atualidade política internacional como a questão do comércio - no caso italiano, o assunto do ramo agroalimentar é o mais premente - e também as sanções impostas à Rússia.

