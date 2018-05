Objeção do Presidente da República, Sergio Mattarella, ao nome do ministro da Economia, Paolo Savona, leva o primeiro-ministro indigitado a afastar-se do processo. Novas eleições voltam a ser possibilidade.

Conte desiste de formar governo em Itália

Objeção do Presidente da República, Sergio Mattarella, ao nome do ministro da Economia, Paolo Savona, leva o primeiro-ministro indigitado a afastar-se do processo. Novas eleições voltam a ser possibilidade.

Giuseppe Conte, primeiro-ministro indigitado, desistiu de formar governo em Itália, depois de o Presidente da República, Sergio Mattarella, manifestar discordância do nome escolhido pela coligação M5S/Liga para ministro da Economia, o eurocético Paolo Savona.

"De que serve ir a votos se são as agências de rating que decidem?", questionou-se Conte ao abordar a renúncia a formar governo. "Fiz todos os esforços e dediquei toda a minha atenção para levar esta tarefa a bom fim", disse.

Mattarella não concordou com a escolha de Savona, alguém que não só tem sido crítico das políticas europeias, designadamente contra a moeda única, mas também tem comparado a definição de políticas económicas agressivas para a União Europeia por parte da Alemanha com a agressividade mostrada pela Alemanha nazi.

"Se tivermos um ministro que não é apreciado em Berlim, isso significa que é o ministro certo", afirmou Matteo Salvini, líder da Liga. "Em Itália decidem os italianos. Numa democracia - se é que ainda estamos numa democracia - só há uma coisa a fazer: deixar que os italianos se manifestem", acrescentou, voltando à possibilidade de novas eleições, depois do ato eleitoral que definiu os contornos da situação atual.

"A escolha de Mattarella é incompreensível", defendeu Luigi di Maio, responsável pelo M5S, admitindo não saber muito bem o que virá a passar-se nos próximos meses. De acordo com a agência Ansa, poderá estar a estudar um pedido de afastamento de funções de Sergio Mattarella.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.