Contas de Twitter de Bill Gates, Barack Obama e Joe Biden pirateadas

Várias contas de Twitter de multinacionais, milionários e políticos, sobretudo americanos, foram pirateadas esta quarta-feira, 15 de julho.

Nomes como Barack Obama, Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, Joe Bidden ou Warren Buffet foram os alvos preferenciais dos hackers, que atacaram também as contas de gigantes tecnológicas como a Apple e a Uber.

O ataque informático consistiu na publicação de mensagens fraudulentas que convidavam os internautas a enviar Bitcoins para endereços específicos, prometendo devolver o dobro do valor do pagamento feito naquela moeda virtual.

De acordo com a AFP, que cita o site Blockchain.com, especialista no rastreio de transacções feitas utilizando criptomoedas, um total de 12,58 Bitcoins, equivalente a cerca de 101.000 euros, foi enviado para um dos endereços mencionados nos tweet fraudulentos publicados pelos hackers. Nem as contas de Twitter de empresas especializadas em Bitcoin, como as Coindesk, Coinbase ou a Binance, escaparam.

Páginas bloqueadas

Por causa das mensagens fraudulentas, várias contas foram tenporariamente bloqueadas pelo Twitter. Uma delas foi a do candidato democrata às presidenciais dos Estados Unidos da América, Joe Biden.

Numa mensagem publicada durante a noite na sua conta de apoio no Twitter, a rede social confirmou estar "consciente da existência de um incidente de segurança", alertando os utilizadores para perturbações nas suas páginas, enquanto o problema não fosse resolvido.

"Pode não conseguir tweetar ou redefinir a sua palavra-passe enquanto investigamos o incidente", informou o Twitter, que viu o preço das suas acções cair mais de 3% na sequência do incidente.

O "incidente" foi definido pela rede social como um "ataque coordenado de engenharia social" que "atingiu com sucesso" alguns dos seus empregados que têm acesso a "instrumentos internos" da rede.

A AFP refere que as capturas de ecrã recolhidas pelo site especializado Motherboard mostram que os hackers conseguiram aceder a um painel de controlo interno no Twitter, que permite, entre outras coisas, alterar o endereço de correio electrónico associado a uma conta. Esta ferramenta terá permitido aos piratas informáticos assumir o controlo completo das contas pirateadas.

Um dos hackers alegadamente envolvidos no ataque disse a esse site americano que tinha uma "fonte interna" na rede social que lhe teria dado acesso a essa ferramenta.

