É uma das economias com o crescimento mais rápido do mundo. Xavier Bettel, primeiro-ministro luxemburguês, inicia hoje uma visita oficial de três dias ao Vietname.

Contacto acompanha visita de Xavier Bettel ao Vietname

Madalena QUEIRÓS É uma das economias com o crescimento mais rápido do mundo. Xavier Bettel, primeiro-ministro luxemburguês, inicia hoje uma visita oficial de três dias ao Vietname.

O país ficou conhecido em todo o mundo pelas piores razões: a guerra do Vietname. Mas hoje é uma das economias em mais rápido desenvolvimento no mundo. O chefe do governo do Luxemburgo, Xavier Bettel, inicia hoje uma visita oficial de três dias ao país a convite do primeiro-ministro da República Socialista do Vietnam, Pham Minh Chín.

Nesta viagem, o Chefe de Estado será acompanhado pelo ministro das Classes médias e do Turismo, Lex Delles, levando consigo uma delegação económica de representantes dos setores mais desenvolvidos da economia luxemburguesa. A vista acontece quando se comemoram os 50 anos do estabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países.

No primeiro dia a comitiva visitará a deslumbrante Baía d’ Halong, que é constituída por cerca de 1600 ilhas e ilhotas e que foi considerada património da humanidade pela Unesco em 1994.

A delegação segue depois para Haïpong onde visitará uma fábrica de automóveis completamente automatizada, a VinFast, que conta com mais de 1200 robôs na sua linha de produção.

O segundo dia inicia-se com a deposição de uma coroa de flores no monumento ao soldado desconhecido e uma visita ao mausoléu do presidente Hô Chi Minh, fundador do partido comunista e símbolo da libertação do país.

Nessa tarde é assinado um memorando de entendimento entre os dois países, seguida de uma banquete oficial na sede do governo vietnamita.

Já na sexta-feira, 5 de maio, Xavier Bettel inicia a jornada tocando o sino que marca a abertura da Bolsa da cidade de Hô Chi Min, antiga Saigão.

Segue-se um Fórum económico Vietname- Luxemburgo que conta com a participação de 25 empresas luxemburguesas. Depois, o primeiro-ministro irá passear de barco no rio de Saigão. A visita termina com um jantar oficial oferecida pelas autoridades da cidade de Hô Chi Min, a maior metrópole do país.

Relações económicas entre o Vietname e o Luxemburgo O volume de trocas entre os dois países teve um "desenvolvimento espetacular nos últimos anos atingindo 164,7 milhões de euros. As exportações duplicaram desde 2019, assim como as importações.

As trocas de serviços tiveram um grande crescimento atingindo os 166 milhões em 2020.

