Visita de Estado

Contacto acompanha viagem de Grão-Duque à Letónia

Madalena QUEIRÓS Em plena guerra da Ucrânia, o Grão-Duque Henri desloca-se numa visita de Estado de dois dias à Letónia, um dos países que faz fronteira com a Rússia.

Para comemorar os cem anos das relações bilaterais entre o Luxemburgo e a Letónia, o Grão-Duque Henri promove uma visita de estado de dois dias à Letónia, esta segunda e terça-feira, 13 e 14 de março. O chefe de Estado será acompanhado pelos ministros dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn e da Economia, Franz Fayot e por uma delegação económica que representa os setores da economia digital, sustentabilidade e indústria da madeira.



Esta segunda-feira, o Grão-Duque será recebido pelo presidente da República da Letónia, Egils Levits, no castelo de Riga, na capital do país. Seguem-se reuniões de trabalho da delegação com as autoridades da Letónia. Depois há uma visita ao Monumento da Liberdade, erguido para honrar os soldados mortes em combate durante a guerra da independência da Letónia, de 1918 a 1920.

E aqui começam as coincidências. As duas mais simbólicas estátuas dos dois países são monumentos que representam a figura de uma mulher e prestam homenagem à luta pela liberdade do Luxemburgo e da Letónia.

Seguem-se visitas ao Parlamento e ao Museu da Ocupação da Letónia.

O segundo dia da visita é dedicado às relações económicas entre os dois países. Assim, terça-feira, realiza-se um Fórum Económico que pretende desenvolver as ligações entre os dois países em setores como a economia verde e digital.

Depois o Grão-Duque Henri e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, visitarão o Centro Nacional de Reabilitação, Centre Vaivari em Jürmala e falarão com soldados ucranianos que estão lá a ser tratados.

A visita oficial começa esta segunda-feira, mas o Grão-Duque Henri chegou à Letónia, no domingo, 12 de março. Durante a tarde, o chefe de Estado luxemburguês visitou um bairro de Arte Nova na capital da Letónia, Riga, e o Museu Nacional de Arte da Letónia.

