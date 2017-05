O presidente da região timorense de Oecusse-Ambeno, Mari Alkatiri, disse hoje que o 'ferryboat' construído na Figueira da Foz, que vai operar na costa norte do país, marca uma rotura com o isolamento daquele enclave.

O navio "Haksolok", com capacidade para transportar 377 pessoas e 25 automóveis, foi lançado ao mar nos estaleiros da empresa portuguesa Atlanticeagle Shipbuilding, na Figueira da Foz, onde foi construído, numa cerimónia realizada esta tarde e que contou com responsáveis do concessionário e o bispo D. Ximenes Belo.

"Antes de tudo, representa o rompimento com o isolamento do enclave para poder comunicar com todos os outros municípios do país, fundamentalmente com a capital Díli e a outra ilha que é Ataúro", disse Mari Alkatari, antigo primeiro-ministro de Timor Leste e atualmente presidente da Autoridade da Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno, enclave timorense em território indonésio.

O 'ferryboat', que representa um investimento de 13,3 milhões de euros, deve chegar no verão a Timor-Leste para ligar o enclave à capital Díli, a ilha de Ataúro e as principais localidades da costa norte do país, nomeadamente Pante Macassar, a mais povoada cidade daquela região.

Para o presidente da região de Oecusse-Ambeno, a entrada em funcionamento do navio vai ter uma função económica bastante importante e representa o início de uma nova era em que "Timor se vira para o mar e faz do mar a maior via de comunicação de uma ilha".

"Não tenho dúvidas de que, em termos sociais, o impacto vai ser enorme. Este navio vai provocar um turismo doméstico muito forte entre as várias regiões, fundamentalmente entre os outros municípios e o enclave", sublinhou Mari Alkatiri.

O antigo primeiro-ministro timorense salientou que a "economia do mar é importante para as ilhas, porque sendo um país pequeno, circular só dentro do território não faz economia de escala".

O 'ferryboat' "Haksolok" (que significa "Felicidade" em tétum) tem 71,30 metros de comprimento e é a primeira embarcação de grande envergadura a sair nos últimos 15 anos dos antigos Estaleiros Navais do Mondego, concessionados à Atlanticeagle Shipbuilding, em 2012.

Estaleiros do Mondego querem chegar aos 30 ME de faturação a curto prazo

A concessionária dos Estaleiros do Mondego, na Figueira da Foz, prevê chegar a um volume de faturação de 30 milhões de euros a curto prazo, afirmou hoje o administrador da empresa.

"Estamos convencidos de que vamos conseguir estabilizar num volume de faturação de cerca de 30 milhões de euros", disse Joaquim Peres, administrador da Atlanticeagle Shipbuilding, concessionária dos Estaleiros do Mondego, sublinhando que neste momento o volume é um terço do objetivo.

Joaquim Peres falava à agência Lusa à margem da cerimónia de lançamento à água do 'ferryboat' "Haksolok", navio com capacidade para transportar 377 pessoas e 25 automóveis, que vai ligar Díli, a ilha de Ataúro e o enclave de Oé-Cusse Ambeno, em Timor-Leste.

O contrato, no valor de 13,3 milhões de euros, foi assinado entre a Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno e a Atlanticeagle Shipbuilding em setembro de 2014, e os trabalhos arrancaram em 2015.

"Há 15 anos que não se fazia neste estaleiro um navio destas dimensões", realçou o administrador da concessionária que reativou os Estaleiros do Mondego em 2012.

Para Joaquim Peres, a conclusão do ‘ferryboat' é "um cartão-de-visita fantástico, um excelente investimento e uma excelente aposta" feita pela concessionária.

"Tivemos vários potenciais clientes e estamos, neste momento, em fase de fazer alguns contratos novos, exatamente porque viram a qualidade com que construímos esta embarcação", sublinhou.

Segundo o administrador da Atlanticeagle Shipbuilding, há perspetiva de mais parcerias com Timor-Leste, sendo que estão a participar num concurso "para um segundo ‘ferry' para Timor".

"Há perspetivas de crescimento, sem dúvida", afirmou, sublinhando que a concessionária vai apostar também "na fibra de carbono" e noutro tipo de construções.

"Estamos a trabalhar em conjunto com empresas de engenharia inglesas e norueguesas e, inclusivamente, com a SGL, o grande fabricante europeu de fibra de carbono, para se desenvolver um novo material para um novo tipo de embarcações que vai ser uma surpresa não só na construção naval nacional como mundial", disse Joaquim Peres, revelando que o projeto prevê a criação de um navio que seja possível ter "resistência balística".

A cerimónia de lançamento à água do ‘ferryboat' "Haksolok" que decorreu hoje à tarde contou com a presença do bispo timorense Ximenes Belo e do antigo primeiro-ministro e atual presidente da Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno, Mari Alkatiri.

