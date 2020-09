Mehmet Kavala foi detido em Istambul a 18 de outubro de 2017 e é acusado de conspirar contra o governo turco.

Conselho da Europa insta a Turquia a libertar ativista Osman Kavala

Mehmet Kavala foi detido em Istambul a 18 de outubro de 2017 e é acusado de conspirar contra o governo turco.

O Comité de Ministros do Conselho da Europa, que envolve 47 nações diferentes, instou a Turquia a assegurar a libertação imediata de Mehmet Osman Kavala, empresário e defensor dos Direitos Humanos, enquanto se aguarda a próxima decisão do Tribunal Constitucional turco sobre o caso.

A decisão foi tomada durante a última reunião regular do comité para examinar a execução das sentenças do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.

Mehmet Kavala foi detido em Istambul a 18 de outubro de 2017 por suspeita de tentativa de derrubar o Governo e a ordem constitucional na Turquia através da força e da violência.

Em dezembro de 2019, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) decidiu que a detenção de Kavala aconteceu na ausência de provas suficientes de que ele tinha cometido uma infracção, em violação do seu direito à liberdade e segurança ao abrigo da convenção dos direitos humanos.

Ativistas alertam para falta de proteção nos centros de refugiados na Turquia A Turquia conta atualmente com 24 centros de acolhimento de migrantes com uma capacidade total de 16 mil pessoas.

A CEDH, anunciou em comunicado que considerou ainda que a detenção e prisão preventiva de Mehmet Kavala tinha um objetivo futuro, nomeadamente o de o silenciar e dissuadir outros defensores dos Direitos Humanos.

Além disso, notam que o tempo que o Tribunal Constitucional da Turquia levou para rever a queixa de Kavala foi insuficientemente "rápido". O tribunal europeu concluiu que o Governo devia tomar todas as medidas para pôr fim à detenção do requerente e para garantir a sua libertação imediata.

A 18 de fevereiro de 2020, o Tribunal de Istambul absolveu o Kavala e ordenou a sua libertação. No mesmo dia, foi detido com base em acusações separadas, relativamente às quais o tribunal nacional ordenou a sua libertação a 20 de Março.

Kavala foi colocado em prisão preventiva, a 9 de março, com base num terceiro conjunto de acusações. A defesa apresentou um pedido ao Tribunal Constitucional da Turquia a 4 de maio de 2020, queixando-se de que não existem provas suficientes para justificar a sua detenção contínua e de que as autoridades não implementaram o acórdão da CEDH de dezembro de 2019.

O acórdão da CEDH tornou-se definitivo em 11 de maio de 2020, quando o tribunal europeu rejeitou um pedido das autoridades turcas para que o caso fosse remetido para a sua Grande Câmara.

A decisão desta semana do Comité de Ministros surge na sequência de apresentações ao Comité de Kavala e dos seus representantes legais, das autoridades turcas, de várias organizações não governamentais e do Comissário para os Direitos Humanos do Conselho da Europa.

Dada a urgência da situação, o Comité de Ministros assegurou esta sexta-feira em comunicado que retomará a análise deste caso na sua próxima reunião regular para supervisionar a aplicação dos acórdãos da CEDH de 29 de setembro a 1 de outubro de 2020.

Além disso, de acordo com os métodos de trabalho do Comité, as autoridades turcas têm até 11 de novembro de 2020 para apresentar um plano de acção que estabeleça as medidas gerais a tomar para evitar que violações semelhantes da Convenção dos Direitos do Homem ocorram no futuro.

