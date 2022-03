"A reconciliação das disputas pode demorar entre alguns dias a uma semana e meia. Nesse período, devemos aproximar-nos de um acordo de paz", afirma Mykhailo Podolyak.

Conselheiro de Zelensky admite "reunião especial" com Putin

As negociações para um cessar-fogo na Ucrânia podem incluir uma "reunião especial" entre os presidentes ucraniano, Volodymyr Zelensky, e russo, Vladimir Putin, segundo revelou o conselheiro do primeiro, Mykhailo Podolyak.

Em entrevista à publicação polaca Wiadomosci, Podolyak referiu que, nas negociações, está a ser estudada uma "fórmula legal" para acomodar o estatuto das regiões pró-russas de Donetsk e Lugansk e também da Crimeia.

O conselheiro de Zelensky explicou que, se for encontrada essa fórmula, poderão estar criadas as condições para um novo passo das negociações que inclua uma “reunião especial” entre os presidentes russo e ucraniano.

Podolyak acrescentou que "as negociações são um processo de grande envergadura que envolve não só a Rússia e a Ucrânia”, mas que também outros países, como a Polónia, estão indiretamente associados.

Ucrânia e Rússia com plano provisório de paz Este esboço de um plano engloba um cessar-fogo e a retirada russa do território ucraniano, se Kiev declarar neutralidade e aceitar limites às suas forças armadas.

“Não devemos limitar-nos a assinar um acordo. Queremos desenvolver um mecanismo concreto que garanta a nossa segurança no futuro", explicou o assessor, referindo-se às cláusulas que Kiev quer ver inscritas num eventual entendimento com Moscovo.

"Até agora, as delegações russa e ucraniana permanecem firmes. A reconciliação das disputas pode demorar entre alguns dias a uma semana e meia. Nesse período, devemos aproximar-nos de um acordo de paz", disse Podolyak.

O conselheiro defendeu que, após a conclusão de um acordo de paz, a Federação Russa não terá escolha a não ser começar imediatamente a retirar as suas forças militares do território ucraniano.

"Assim que o acordo for assinado, a Convenção de Viena entrará em vigor para ambos os lados. E ela afirma claramente que o tratado de paz pode ser anulado se as partes em conflito não retirarem as tropas do território inimigo", explicou o assessor.

Plano com informação "factualmente incorreta", diz a Rússia

A Rússia descreveu hoje como “factualmente incorreta” a informação sobre um plano de paz que estaria a negociar com a Ucrânia, que previa um cessar-fogo, retirada das tropas russas e neutralidade ucraniana face à NATO.

O plano, de 15 pontos, foi divulgado pelo jornal britânico Financial Times na quarta-feira, citando três fontes envolvidas nas negociações em curso entre representantes da Ucrânia e da Rússia.

Rússia qualifica como "fatualmente incorreta" informações sobre acordo de paz A França, que preside atualmente ao Conselho da União Europeia (UE), acusou hoje a Rússia de “fingir negociar” um cessar-fogo enquanto prossegue a ofensiva militar na Ucrânia.

O porta-voz do Kremlin (Presidência russa), Dmitri Peskov, disse que o plano divulgado pelo jornal britânico “contém muitas compilações e informações que são do domínio público sobre as questões que estão na agenda” das negociações.

“Mas está tudo incorretamente compilado e factualmente incorreto. Há elementos corretos, mas em geral, isto não é verdade”, disse Peskov, sem especificar quais os pontos incorretos.

Já Mykhailo Podoliak, disse ontem, na rede social Twitter, que o projeto de acordo divulgado pelo jornal britânico representa apenas as exigências da Rússia nas negociações.

“O lado ucraniano tem as suas próprias posições. A única coisa que confirmamos neste momento é [o diálogo sobre] um cessar-fogo, a retirada das tropas russas e garantias de segurança de vários países”, escreveu.

(Com Lusa)

