"Conseguimos, Joe". Kamala Harris é a primeira mulher vice-Presidente dos EUA

Kamala Harris faz história como a primeira mulher na vice-presidência.

Harris, de 55 anos, filha de pai jamaicano e de mãe indiana, será também a primeira mulher negra a ocupar a vice-presidência dos Estados Unidos, acompanhando Biden na entrada na Casa Branca a 20 de janeiro de 2021.

A atual senadora democrata pelo estado da Califórnia será também a mulher que ocupará um cargo político da maior hierarquia na administração norte-americana, honra até agora apenas detida pela presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi.

"Temos muito para trabalhar. Estas eleições são muito mais do que [o Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe] Biden ou eu. É sobre a alma da América e da nossa vontade em lutar por isso. Temos imenso trabalho pela frente", acrescentou Kamala.

No Twitter, Kamala também partilhou o vídeo do momento em que falou com Joe Biden, ao que parece, durante uma normal corrida de sábado. "Conseguimos, Joe", são as palavras de Harris, resumindo toda a campanha.

"É a primeira, mas não será a última", escreveu, também no Twitter, a Emily's List, a maior organização norte-americana que se dedica a recrutar, formar e apoiar as candidaturas de mulheres democratas a todos os níveis.

Kamala foi procuradora na Califórnia antes de obter um lugar na Câmara Alta do Congresso norte-americano, granjeando fama de ser especialmente dura, quer durante a sua carreira profissional em território californiano como nas intervenções inquisitórias nas audiências no Senado.

"Romper barreiras implica romper as coisas. E quando se rompem as coisas, é possível que se magoe. Pode-se sangrar. Pode ser doloroso. Mas valerá a pena, todas e cada uma das vezes", disse Kamala numa entrevista à agência noticiosa espanhola EFE em outubro.

