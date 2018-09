São 200 anos de trabalho que se esfumaram numa só noite. Acabaram em cinzas mais de 100 000 objetos de várias civilizações da América, Europa e África, desde o Paleolítico até ao século XIX.

Conheça quais foram as cinco coisas de valor incalculável que arderam no museu do Brasil

São 200 anos de trabalho que se esfumaram numa só noite. Acabaram em cinzas mais de 100 000 objetos de várias civilizações da América, Europa e África, desde o Paleolítico até ao século XIX.

Muitas das peças do Museu Nacional do Brasil que arderam eram exemplares únicos existentes em todos o mundo, iam desde ossos de dinossauro, passando por múmias egípcias, até milhares de objetos produzidos pelas civilizações pré-colombianas. Nas suas instalações encontrava-se a maior biblioteca científica do Rio de Janeiro.

"A perda do acervo do Museu Nacional é incalculável para o Brasil. Perdemos 200 anos de trabalho, investiga4ão e conhecimento", escreveu no Twitter o presidente brasileiro Michel Temer, acrecentando que "é um dia triste para os brasileiros".



A sinceridade de um lamento que não comoveu todos os brasileiros, os candidatos de esquerda e até os media brasileiros responsabilizam o governo dirigido por Temer da catástrofe: desde 2014, que a instituição não recebia uma verba de 128 mil dólares anuais destinados à conservação e segurança do museu, o que levou que paredes e instalação elétrica estivessem muito degradadas.



A BBC fez o inventário de cinco perdas incalculáveis que arderam, na sua maioria, completamente.



1- O esqueleto de Luzia

Um grupo de cientistas franco-brasileiros dirigidos pela prestigiada arqueóloga Anette Laming-Emperaire encontrou em 1975 na gruta da Lapa Vermelha no Estado de Minas Gerais o rosto de uma mulher primitiva. Os testes de carbono 14 dos ossos permitiram datar os restos com a idade de pelo menos 11.400 anos. O que fez do achado o esqueleto humano mais antigo de todo o continente americano.



As características do seu crânio, diferente de todos os então encontrados no continente, obrigou a serem reformuladas as teorias sobre a origem do homem americano.



A mulher teria 20 a 25 anos no momento de morrer, os arqueólogos chamavam-na Luzia. Era uma das grandes atrações do museu.



2- O meteorito de Bendegó

Este gigantesco meteorito foi encontrado em 1784 no estado da Baía e pesa 5.260 kg. O meteorito está no museu desde 1888. Tem mais de dois metros por um metro e oitenta. É o segundo maior meteorito encontrado no mundo. Como é um objeto metálico pesado, talvez seja das poucas peças do museu que pode , de alguma maneira, resistir às chamas.

3- A maior coleção de arqueologia egípcia em museus da América Latina

Com mais de 700 peças, a coleção de arqueologia do Museu Nacional do Brasil era a maior e mais antiga do continente. Grande parte das peças vinham da coleção do famoso explorador italiano Giovanni Battista Belzoni, que escavou a necrópole de Tebas e o Templo de Karnak.



A múmia conhecida como a dama de Sha-Amun-en-su era um dos artefactos mais famosos.



4- O maior acervo paleontológicos do continente

De acordo com o catálogo do Museu Nacional possuía umas das mais importantes coleções de objetos paleontológicos da América Latina, cerca de 56.000 exemplares, divididos em núcleos de paleobotánica, paleoinvertebrados e paleovertebrados.

5- A maior coleção de arqueologia clássica na América Latina.

Uma das coleções mais valiosas do museu era a de arqueologia clássica, que integrava mais de 750 peças da civilização grega, romana e etrusca.



