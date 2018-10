Era diretor de um banco em Itália e roubava aos ricos para dar aos pobres. Até que foi apanhado por um funcionário.

Mundo 2 min.

Conheça o Robin dos Bosques da banca

Era diretor de um banco em Itália e roubava aos ricos para dar aos pobres. Até que foi apanhado por um funcionário.

Chama-se Gilberto Baschiera, era o diretor da agência do Banco di Carnia e Gemonese Credito Cooperativo na pequena localidade de Forni di Sopra, na província de Udine, região de Friuli, com pouco mais de mil habitantes. A sua história de Robin dos Bosques da banca, conforme a conta o diário italiano Corriere della Sera, começa a partir de 2009 quando passou a retirar dinheiro das contas mais preenchidas para depositar do lado dos que menos dinheiro tinham e, por isso, não conseguiam acesso ao crédito.

Eram os tempos mais agudos da crise financeira e Baschiera foi alimentando o modelo. A ideia, de acordo com o que procurou explicar em tribunal, era que funcionasse como algo semelhante a um empréstimo e os mais desfavorecidos pudessem ir repondo os valores que lhes cedia. Segundo declarações do seu advogado, Roberto Mete, à cadeia televisiva BBC, o seu cliente "criou uma espécie de sistema financeiro na sombra durante anos. Acreditou que aqueles a quem ajudava seriam capazes de devolver o dinheiro, mas não foi isso que aconteceu".

De facto, poucos o conseguiram. O dinheiro foi deslizando das contas de forma discreta até que um dos funcionários da agência descobriu e confrontou Gilberto Baschiera. Perante a situação, o ex-diretor da instituição bancária de Forni di Sopra não teve outro remédio que não fosse ligar a cada um dos clientes mais ricos e explicar-lhes o sucedido. "Não voltaria a agir daquela maneira. Pensou que estava a ajudar as pessoas, mas agora perdeu o trabalho e a casa", disse o advogado à BBC.



As investigações mostraram que o desvio de valores atingiu um milhão de euros, mas também que nem um cêntimo foi parar às mãos do ex-diretor. Baschiera foi demitido e detido. Agora foi condenado a dois anos de cadeia. De acordo com a lei italiana, a inexistência de antecedentes criminais pode levar a que não cumpra a pena. Ao diário La Repubblica, o próprio Baschiera confessou: "Não faria outra vez a mesma coisa, mas o sistema bancário não devia abandonar os reformados e os jovens e a crise económica alterou os critérios de acesso a um empréstimo - já não se tratava de de uma avaliação sobre as condições de cada cliente, mas sim da análise de um computador".



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.