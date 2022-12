Quer fazer uma pausa em Praga ou Pescara ou passar uma semana na praia em Chania, Split ou Izmir? Veja os novos destinos de voo directo a partir do aeroporto de Findel

Conheça cinco novos destinos diretos a partir do Luxemburgo

Quer fazer uma pausa em Praga ou Pescara ou passar uma semana na praia em Chania, Split ou Izmir? Veja os novos destinos de voo directo a partir do aeroporto de Findel

Se estiver a planear uma pausa na cidade ou umas férias, talvez queira verificar alguns dos novos destinos de voo directo do Luxemburgo. Todos os voos começam em 2023, excepto Praga, onde os voos directos começaram em Novembro.

Saiba quando começam os voos directos, o número de voos por semana e a sua duração, e algumas coisas que pode fazer em Praga, Pescara, Split, Izmir, e Chania.

Praga - República Checa

A ponte Charles foi construída no séc. XV. Foto: Shutterstock

Um novo destino de Inverno, com voos directos para Praga duas vezes por semana às segundas e sextas-feiras que tiveram início a 28 de Novembro. Em Abril, o número de voos aumenta para três a quatro vezes por semana. Os voos demoram cerca de 1 hora e 25 minutos. Praga é uma cidade de conto de fadas com o seu complexo do castelo do século IX cobrindo 70.000m², outrora sede dos reis da Boémia e dos imperadores romanos sagrados. Pode espreitar as jóias da coroa, e depois dirigir-se ao museu vizinho do KGB, repleto de recordações soviéticas, ou ao museu dos alquimistas e mágicos da Velha Praga.

As cúpulas de cobre da igreja barroca de São Nicolau que foram construídas na primeira metade do século XVIII não estão longe do museu Franz Kafka dedicado ao autor e que contém cartas, diários e desenhos. A grande ponte de pedra medieval arqueada ponte Charles atravessa o rio Vltava. Construída pelo Rei Carlos IV na viragem do século XV, tem 516m de comprimento e 10m de largura. Do outro lado, visite a Sinagoga Maisel, no antigo bairro judeu, construída no século XVI, e o museu judeu, com uma das maiores colecções de Judaica do mundo, incluindo 40.000 objectos e 100.000 livros. O relógio astronómico medieval de Praga está ligado à antiga Câmara Municipal, e foi instalado em 1410. Continua a funcionar. Pode relaxar num restaurante na praça da cidade velha, e no mesmo lado do rio encontrará o museu Mucha dedicado às suas obras Art Nouveau. À noite poderá assistir a uma apresentação ao vivo das obras do famoso compositor checo Dvořák.

Pescara - Itália

Imagens do Porto de Pescara. Foto: Shutterstock

Partir numa sexta-feira e voltar numa segunda-feira com voos duas vezes por semana para esta cidade costeira italiana desde finais de Março até ao final de Outubro, demorando aproximadamente 2 horas e 15 minutos. Com uma localização à beira-mar, Pescara combina uma agradável pausa na cidade com a oportunidade de passar algum tempo na praia. Perto da cidade encontra-se a reserva natural de Pineta Dannunziana, cheia de pinheiros e pontilhada de vilas Art Nouveau. A fabulosa Ponte del Mare é o local perfeito para ver o pôr-do-sol, e é a ponte pedonal mais longa da Europa. Com a forma de uma vela, liga as praias ao norte e ao sul do rio Pescara. Embora seja uma cidade portuária, Pescara tem 20 km de costa com muitas praias arenosas cheias de lojas e restaurantes. Verá pequenos trabocchi, cabanas de pesca em palafitas, à volta do porto (muitos agora restaurantes). Há um museu dedicado aos primeiros colonos de Abruzzo, e exposições de arte na Aurum.

O Corso Umberto é uma zona pedestre forrada de lojas de moda, enquanto se pode experimentar alguns dos vinhos italianos na praça principal de Pescara, Piazza Salotto.

Split - Croácia

A torre do sino de Saint Domnius, a mais antiga catedral do mundo. Foto: Shutterstock

Há apenas um voo de 2,5 horas por semana para Split, pelo que terá de relaxar e relaxar numas férias junto à praia. Os voos começam no domingo 30 de Abril e continuam até domingo 8 de Outubro. Split é a segunda maior cidade da Croácia, e fica na costa oriental do Mar Adriático (está ligada às ilhas do Adriático). Fundada pelos gregos, colonizada pelos romanos, e outrora parte do império veneziano, está repleta de história. Split, tal como a cidade do Luxemburgo, é Património Mundial da UNESCO.

O Palácio do Imperador Romano Diocleciano foi construído em 305AD, na cidade velha. Pode visitar o centro do palácio ou Peristyle, e o Cardo - uma das principais ruas através do palácio, bem como a adega, que era um local de filmagem da série televisiva Game of Thrones (onde Daenerys guardava os seus dragões). Localizada dentro do palácio está a Catedral de São Domnius, a catedral mais antiga do mundo, que foi concluída no século VII d.C. e tem vistas fantásticas da sua torre sineira. A cidade velha é um labirinto de ruas de pedra de calçada, incluindo Narodni Trg (a Praça do Povo) repleta de cafés. Para mais história, existe também um Museu Arqueológico, fundado em 1820, que contém milhares de artefactos, incluindo uma colecção de inscrições em pedra de Salona, vidro romano, e pedras preciosas. Outro museu alberga colecções de monumentos arqueológicos croatas, tais como vime medieval e figuras de barro, enquanto que o Museu de Split City tem uma galeria dedicada ao pintor local do século XX Emanuel Vidović. O museu marítimo tem equipamento marítimo, armas, modelos de navios, e uniformes. As excursões de um dia incluem a fortaleza medieval Klis, entre as montanhas de Mosor e Kozjak, o parque nacional Krka e cascatas, ou o parque nacional dos lagos de Plitvice, património mundial da UNESCO, conhecido pelos seus pitorescos lagos de tufa, grutas e quedas de água ligadas. Há algumas praias encantadoras, todas ao alcance fácil do centro de Split.

Izmir - Turquia

Consideradas uma das sete maravilhas do mundo, as ruínas romanas em Ephesus Foto: Shutterstock

Desça até às famosas ruínas de Éfeso, e mergulhe um pouco de sol neste popular destino turco. Os voos decorrem desde o início de Abril até ao final de Outubro, às quintas-feiras, e demoram pouco mais de 3 horas. Há muitas coisas para fazer em Izmir, a terceira maior cidade da Turquia, para além de uma viagem para sul até à mundialmente famosa cidade antiga de Éfeso. Pode começar pela Praça Konak com a sua bela torre do relógio, um presente do Imperador alemão Wilhelm II ao Rei Otomano. Daqui pode visitar o antigo bazar, Kemeralti, para comprar ervas secas ou provar a cozinha turca tradicional. A partir dos mercados pode visitar o sítio arqueológico Agora, com basílicas, colunas de mármore e arcos. Alguns dos artefactos do sítio estão agora localizados no Museu de Arqueologia de Izmir, incluindo bustos, estátuas, utensílios de cozinha e outros artigos da Idade do Bronze, períodos grego e romano.

O Centro de Arte Arkas está alojado numa mansão de pedra que já foi o consulado francês, há também um Museu de História e Arte, o Museu da Mulher de Izmir, o Museu Ataturk e um Museu da Criança ao ar livre. Termine uma visita guiada com uma viagem ao edifício histórico do elevador no bairro Karataş da cidade. O elevador foi construído em 1907 para transportar pessoas e bens pelas escarpas íngremes falésias. As melhores praias encontram-se na Península de Cesme. As viagens a Éfeso podem ser facilmente organizadas a partir de Izmir. A cidade antiga listada pela UNESCO contém vestígios bem preservados de agrupamentos helenísticos e romanos, incluindo grandes monumentos como a Biblioteca de Celsus e o Grande Teatro, o Templo de Adriano (construído em 138AD), e o Templo de Artemis considerado uma das Sete Maravilhas do Mundo.

Chania - Creta

A colorida cidade de Chania. Foto: Shutterstock

A partir de meados de Maio de 2023, pode voar para este destino cretense uma vez por semana numa sexta-feira, com uma duração de 3 horas e 15 minutos de voo. Na costa noroeste da ilha grega de Creta, Chania era um porto veneziano do século XIV e ainda tem ruas estreitas, casas coloridas e uma zona à beira-mar, agora repleta de restaurantes. À entrada do porto encontra-se um farol do século XVI, e em frente encontra-se um Museu Náutico com modelos de navios, pinturas e instrumentos náuticos, alojado na Fortaleza de Firkas. O Museu Arqueológico tem uma série de artefactos Minoanos e Romanos escavados nas antigas cidades da região. Podem contemplar-se moedas, vasos, esculturas e mosaicos, incluindo um piso romano que retrata Dionísio e Ariadne. As excursões próximas incluem o Parque Nacional de Samaria, onde se pode fazer uma caminhada de 16 km até ao desfiladeiro, ou o Lago Kourna, o único lago de água doce em Creta, ou passar o dia na praia em Balos.

