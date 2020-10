O presidente norte-americano, Donald Trump, é o mais recenta caso, mas há um longa lista de políticos pelo mundo que já foram infetados.

Mundo 6 min.

Conheça a lista dos políticos que já foram infetados no mundo

Madalena QUEIRÓS O presidente norte-americano, Donald Trump, é o mais recenta caso, mas há um longa lista de políticos pelo mundo que já foram infetados.

O número de líderes políticos infetados com o coronavírus não pára de crescer. Pelo mundo todo sucedem-se os casos de políticos contagiados ou em isolamento. Saiba quais:

Estados Unidos

Foto: AFP

Depois de negar durante semanas no início da pandemia a gravidade da doença, o presidente Donald Trump confirmou na sua conta do Twitter que ele e a mulher tinham testado positivo ao covid-19.

Nos Estados Unidos, dois senadores e dezenas de membros do Congresso norte-americano testaram positivo.

No mês passado o governador do Missouri, republicano, e que sempre se opôs ao uso de máscara, testou positivo. Herman Cain, apoiante de Trump morreu de coronavírus em Julho.

Luxemburgo

Foto:Guy Jallay

O mais recente caso de contaminação com a Covid-19 no Luxemburgo é o ministro da Energia, Claude Turmes, que se encontra bem e não apresenta qualquer sintoma. Ficará em isolamento até ao dia 8 de outubro. No mesmo dia soube-se que o presidente da bancada parlamentar dos socialistas (LSAP), George Engel, também está contaminado e vai ficar em isolamento até ao próximo dia 5 de outubro. Mas o primeiro caso conhecido foi o do ministro luxemburguês da Economia, Franz Fayot, que ficou em isolamento depois de ter estado em contacto com uma pessoa infetada. Mas não se confirmou que tivesse sido contaminado.

Brasil

Foto: AFP

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, anunciou estar contaminado em julho. O chefe de Estado brasileiro juntou-se assim a uma longa lista de presidentes de câmara, governadores e ministros do seu próprio governo que foram infetados com a doença.

Reino Unido

Foto: AFP

Depois de negar com insistência a gravidade da doença, o primeiro-ministro Boris Johnson apanhou a covid-19 e chegou a estar internado nos cuidados intensivos. Dias depois de sair do hospital numa mensagem comovida agradeceu aos profissionais de saúde que o trataram, salientando o caso de um enfermeiro português do Porto.

Portugal

Fotos: Lusa

Em Portugal, um dos casos conhecidos é o da ex-líder do CDS Assunção Cristas que ficou em isolamento. Os exames despistaram a doença mas depois de ter contactado com eventuais infetados optou por interromper a agenda e continuar a trabalhar em casa durante o período recomendado.



Comissão Europeia

Foto: AFP

Ao nível das instituições europeias, o presidente do Parlamento Europeu, o italiano David Sassoli, também entrou em quarentena voluntária como medida preventiva.



Espanha

Foto: AFP

Em Espanha, são vários os políticos infetados pelo Covid-19. O primeiro caso a ser confirmado no círculo político foi o da ministra da Igualdade, Irene Montero. A ministra é mulher de Pablo Iglesias, vice-presidente do governo espanhol, que foi por isso obrigado a entrar também em quarentena. Depois deste diagnóstico, todos os membros do executivo foram alvo de testes para despistar a doença. Apenas a ministra da Política Territorial e Função Pública, Carolina Darias, deu positivo no teste.



Também a família real foi submetida a testes, uma vez que Irene Montero tinha estado reunida com a rainha Letizia uma semana antes de ter confirmado a infeção. No entanto, tanto Letizia como Filipe VI tiveram resultados negativos nas provas.

A ex-presidente do parlamento espanhol, Ana Pastor, deu positivo no teste.

Para além das duas ministras e de Ana Pastor, três políticos do partido de extrema-direita Vox também se encontram infetados: o líder do partido, Santiago Abascal, o secretário-geral, Javier Ortega Smith, e o deputado Carlos Zambrano.

Também a presidente da Comunidade de Madrid deu positivo para o covid-19. A própria Isabel Díaz Ayuso explicou que após o positivo da ministra regional do Meio Ambiente, Paloma Martín, decidira ela própria fazer também testes.

Já na Catalunha, o vice-presidente do governo, Pere Aragonés, deu positivo, e de seguida foi a vez do presidente, Quim Torra.

França

Foto: AFP





Em França, o quadro não é muito diferente. Franck Riester, ministro da Cultura, anunciou no Twitter que deu positivo e que passaria a trabalhar a partir de casa. A lista de casos no país estende-se a vários deputados. Jean-Luc Reitzer, do partido Os Republicanos, chegou e estar internado numa unidade de cuidados intensivos.

Itália

Num dos países que chegou a ser o mais afetado da Europa pela covid-19, apenas foi anunciado um caso de um político infetado pelo covid-19 até ao momento. Trata-se de Nicola Zingaretti, líder do Partido Democrático e também presidente da região de Lazio.Mas o ministro italiano da Indústria, Stefano Patuanelli, também se colocou em isolamento depois de um dos seus assessores ter confirmado estar infetado. Attilio Fontana, governador da região de Lombardia, uma das áreas mais afetada no país, optou pela mesma decisão.

Canadá

Foto: AFP

A mulher do primeiro-ministro do Canadá, Sophie Gregoire Trudeau, deu positivo no teste ao novo coronavírus. Justin Trudeau ficou em isolamento por um período de 14 dias.



Irão

Iraj Harirchi, à esquerda na foto, esteve na linha da frente no combate ao coronavírus. Foto: AFP

O Irão é um dos países mais afetados pela pandemia e é talvez o que apresenta mais políticos na lista de infetados pelo Covid-19. Vários deputados, funcionários do governo ou ex-funcionários foram afetados pela doença e alguns morreram.

O vice-ministro da Saúde, Iraj Harirchi, é um dos que deu positivo ao novo coronavírus, tendo sido visto a transpirar e a tossir em vários eventos antes de anunciar que estava infetado. Ali Akbar Velayati, conselheiro-chefe do Guia Supremo iraniano, foi colocado em quarentena depois de ter manifestado sintomas leves.

Todos os políticos iranianos infetados encontram-se, para já, estáveis. No entanto, houve já três mortes no círculo político iraniano relacionadas com o Covid-19: os deputados Fatemeh Rahbar e Fatemeh Rahbar e Mohammad Mirmohammadi, conselheiro do Líder Supremo do Irão.

Austrália

Na Austrália, o primeiro caso identificado no governo é do ministro do Interior, Peter Dutton. O ministro confirmou ter testado positivo ao Covid-19, depois de uma viagem aos Estados Unidos e de ter participado num encontro do Conselho de Ministros três dias antes.

Outros casos

Mesmo no início da pandemia, o príncipe Albert II do Mónaco testou positivo, assim como o príncipe Charles no Reino Unido.

Na Rússia, o primeiro-ministro, Mikhail Mishustin, teve que afastar-se temporariamente em Abril depois de ter testado positivo.

Nessa mesma semana, também o primeiro-ministro da Guiné- Bissau, Nuno Gomes Nabiam, ficou contaminado assinm como três elementos da sua equipa.

Também a presidente da Bolívia, Jeanine Añez, anunciou ter testado positivo em 10 de julho. Outros sete ministros, incluindo o ministro da Saúde do país também foram infetados. Juan Orlando Hernandez, presidente das Honduras, também testou positivo em 16 de junho.

Mas há outros líderes infetados como o primeiro-ministro da Arménia, o secretário de Estado do Interior das Filipinas, o ministro do Petróleo da Venezuela, o ministro da Saúde do Ghana, o porta-voz do parlamento do Paquistão.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.