Congresso dos EUA anuncia comissão independente para investigar invasão do Capitólio

Seis semanas após o assalto ao Capitólio dos Estados Unidos, que tomou todos de surpresa, Nancy Pelosi, a presidente da Câmara dos Deputados, anunciou a criação de uma comissão de inquérito independente para avaliar os acontecimentos do que considera ter sido um "ataque terrorista doméstico".

O grupo de trabalho será igual ao que foi instaurado após o atentado de 11 de setembro de 2001. "Para proteger a nossa segurança, o nosso próximo passo será convocar uma comissão independente, semelhante à do 11 de setembro, para rever os factos e as causas relacionados com o ataque de terrorismo doméstico ao Capitólio dos Estados Unidos a 6 de janeiro", lê-se no documento. Cinco pessoas morreram durante o ataque.

Tanto republicanos como democratas estão de acordo relativamente à comissão independente já aprovada pelo Presidente Joe Biden, que será composta por membros não governamentais.

O anúncio surge apenas dois dias após o ex-presidente Donald Trump ter sido absolvido, mais uma vez, de um processo de 'impeachment' pelo Senado americano. De acordo com Pelosi, a comissão deverá também investigar os esforços de Trump para evitar a transferência pacífica de poder.



Trump tornou-se o primeiro presidente na história dos Estados Unidos a ser alvo de dois processos de destituição (impeachment, em inglês). A votação de sábado passado foi de 57-43, abaixo dos dois terços necessários para concluir o processo no Senado.



